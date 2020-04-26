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Tescilli burma kadayıf ramazan sofralarına lezzet katıyor

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

26.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:43
Tescilli burma kadayıf ramazan sofralarına lezzet katıyor
Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Diyarbakır'ın yüzyıllık geleneksel lezzetini kesintisiz sunan kadayıf üreticileri, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli hazırlanan kadayıf çeşitlerinin ramazan ayında da sofralarında yer almasını sağlıyor.
Ustaların hünerli ellerinde hayat bulan burma kadayıf, ramazan sofralarını tatlandırmak isteyenlerin beğenisine sunuluyor.
Günlük üretilerek müşterinin beğenisine sunulan burma kadayıf başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde de talep görüyor.
Türk Patent ve Marka Kurumunca 3 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen burma kadayıf damak çatlatıyor.
Kadayıf işletmecisi Mehmet Altunbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında tatlı satışında artış olduğunu, talebi karşılamak için yoğun çalıştıklarını söyledi.
Kadayıf yapımı için hazırlanan hamurun en az 6 saat dinlendirildiğini, ardından tel haline getirildiğini belirten Altunbay, tel halindeki hamurun içerisine fıstık, ceviz veya kaymak koyup ardından tepsiye dizdiklerini, iki tarafını da pişirdikten sonra 45 dakika bekletip şerbetini döktüklerini kaydetti.
Altunbay, ramazanda vatandaşlar evlerinden çıkmasa bile konutlara sipariş götürdüklerini dile getirerek, şöyle dedi:
"Şubelerimiz açık, sadece evlere paket servisi yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için hijyene daha çok dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ramazan ayında üretimimize ara vermeden bütün iftar sofralarını tatlılarımızla tatlandırıyoruz. Tüm halkımız rahat olsun üretimimizde bir sıkıntı yok."
Vatandaşlardan Kadir Görgülü de burma kadayıfı çok sevdiğini anlatarak, "Kentimizin kadayıfı çok meşhur. Herkese tavsiye ediyorum. İftar sofralarını bu tatlıyla şenlendirsinler. Ramazan ayı dolayısıyla burma kadayıf tüm sofraların vazgeçilmezidir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Güncel , Haber
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