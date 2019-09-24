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Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun'dan olaylı direk pozu

Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun, sosyal medya hesabından bacağını elektrik direğine yasladığı pozuyla olay oldu.

24.09.2019 15:36

Magazin


YORUMLAR(4)
BEKİR:direk gibi mi istiyor acaba
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BAYBURTLU:şişli burası :))
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ADMAN:Kacak filan olur carpilirsin.
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-:CARPILMIS ZATEN ADANALI
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