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Tescilli güzel Azra Akın, 40 mahkum çocuğunu 1 günlüğüne dışarı çıkardı

Bakırköy Kadın Tutukevi'ne ziyarette bulunan tescilli güzel Azra Akın, cezaevinde doğan 40 çocuğu 1 günlüğüne dışarı çıkardı. Çocukların görüntülerini paylaşan Akın, duygusal bir de not paylaştı.

20.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:05

2002 Türkiye ve Kainat güzeli Azra Akın, önceki gün 'de bulunan kadın cezaevine ziyarette bulundu. mahkum kadınların cezaevinde doğum yapmasından dolayı içeride büyüyen 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Çocukların eğlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akın, yazdığı notla da düşündürdü.

"BU YAVRULARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Akın, Instagram hesabından örnek olan girişimini "Bu çocuklar cezaevlerinde anneleriyle yaşayan yavrularımız. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiç bir yavruları görmezden gelemeyiz. Ayrıca bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun."

"SORMAK İSTİYORUM"

Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı?" "Psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır" notunu paylaştı.

"DESTEK MESAJLARI YAĞDI"

Akın'ın paylaşımına çoğu ünlü isimden de destek ve takdir mesajları yağdı. Takipçileri ünlü mankeni bu davranışından dolayı takdir etti.

Tescilli güzel Azra Akın, 40 mahkum çocuğunu 1 günlüğüne dışarı çıkardı

Azra Akın, Bakırköy, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
A: okurken bile haberi gözlerim doldu. . yavrularim hic secme sansi olmadan hapislerde büyümek zorunda kaliyorlar. Allah senden razi olsun. . Garipleri sevindirmissin Allah da seni sevindirsin insallah
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AZRAELS: Çook naif bir hayır işlemiş Allah hayrını kabul etsin
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TOKATLI: HELAL OLSUN ZENGİNLEREDE ÖRNEK OLSUN BU DAVRANIŞI TEBRİKLER AZRA
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ADINIZI YAZIN: HELAL OLSUN BİRAZ DA ZENGİNLERE ÖRNEK OLUR İNŞALLAH
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ESO: çok güzel düşünce tebrık ederım
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GÜLBEYAZ: tebrikler
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KÜBRA: HELAL OLSUN AZRA. YÜREĞİNDE YÜZÜN KADAR GÜZELMİŞ
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HELAL OLSUN: işte haber bu
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YILDIZ: yaa çok güzel bi hareket olmuş gerçekten
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VANLI DUMAN: güzel düşünce
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