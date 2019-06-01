Tescilli Salihli kirazında hasat sevinci

Manisa'nın Salihli ilçesinde yetişen, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve tadına doyulmayan dünyaca ünlü Salihli kirazında hasat sezonu başladı. Hasat edilen tescilli Salihli kirazı Avrupa ile Uzakdoğu ülkelerinin ağzını tatlandıracak.

Salihli'nin Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı ve Kemer Mahallesi'nde yetişen, iriliği ve lezzetiyle Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, albenisi ve dayanıklılığıyla ihracatçıların gözdesi olan Salihli kirazında hasat başladı. Tescilli kirazda bu yıl fiyatların yüksek olması ise üreticilerin yüzünü güldürdü.

"BU FİYATLARLA FERAHA KAVUŞACAĞIZ"

Allahdiyen Mahallesi'ndeki kiraz üreticilerinden Hüseyin Önal, bismillah deyip, en önemli gelir kaynakları kiraz hasadına başladıklarını söyledi. Tüm üreticilere afatsız bir hasat dönemi dileyen Önal, "14 yıldır Salihli kirazı, umduğu fiyatı bulamadı. Ancak bu yıl fiyatlar çok iyi durumda. Yıllardır 5-6 liraya sattığımız kiraz fiyatları, şuan 15-18 lira arasında alıcı buluyor. Bunun devamını diliyorum, inşallah bu kiraz fiyatları ile feraha kavuşacağız" dedi. İhracatçılar Birliğine de seslenen Önal, "Biz kiraz üreticini yalnız bırakmasınlar" çağrısında bulundu. Mahalle halkının kirazla uğraştığını vurgu yapan Önal, "Biz 11 ay kiraz ile uğraşıp, 1 ay ise hasadı ile uğraşıyoruz. Biz kiraz para etse de etmese de bu ürünü yetiştiriyoruz. Çünkü çiftçinin kirazdan başka geliri yok" dedi.

"FİYATTAN ÜRETİCİMİZ ÇOK MEMNUN"

Salihli'nin tescilli napolyon kirazında hasadın başladığını belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, toplanan kirazların ihracat edildiğini söyledi. Salihli'de 1940 dekar alanda kiraz üretiminin yapıldığını vurgu yapan Yalvaç, "Salihli tescilli kirazımızın en çok ihracat edildiği ülkelerin başında Rusya, Almanya, İngiltere, Singapur, Malezya, Japonya gelmektedir. Geçtiğimiz yıla kadar 5-6 lira olan kirazın fiyatı 15-18 lira arasında olup, fiyattan üreticimiz çok memnun durumdadır" dedi. Dünyaca ünlü Salihli kirazı hakkında bilgiler de veren Yalvaç, "Tescilli kirazımızın en önemli özelliği aroması, rengi ve büyüklüğüdür. Dayanıklı olmasından dolayı tüm Uzakdoğu ülkelerine kadar rahatlıkla gönderilmektedir. Tarım Bakanlığımız pirim ve desteklemelerle çiftçimizin yanında olmaya çalışıyor, biz de üreticilerimiz adına tescilli kiraza destek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA