Tescilli Ürün Beypazarı Kurusuna Sıkı Koruma

14 Aralık 2018 Cuma 14:38



14 Aralık 2018 Cuma 14:38

Ankara'nın Beypazarı ilçesine özgü olan, kokusu ile lezzetiyle öne çıkan tescilli yiyeceklerden Beypazarı kurusu, imalathaneler denetlenerek korunuyor.Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı görevliler, ilçede üretimi yapılan ve önceki yıllarda Beypazarı Ticaret Odasınca coğrafi işaret alınan Beypazarı kurusunun imalatında üretim kriterlerinin daha iyi korunması için çalışma yürütüyor.Bu amaçla imalathanelerde sık sık denetimler yapan görevliler, ürünün imalat ve yapım aşamaları, yapıldığı ortamların temizliği ile içine katılan malzemenin gıda tüzüğüne uyup uymadığını denetliyor.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, hoş kokusu ve tadıyla damaklarda ayrı lezzet bırakan Beypazarı kurusunun tescilli ürün olması dolayısıyla üretildiği fırın ve imalathanelerde denetimler yaptıklarını aktardı.Denetimlerde ürünün imalatında kullanılan malzemeden hamurun yoğrulmasına kadar tüm aşamalarına dikkat ettiklerini ve üreticilere önerilerde bulunduklarını anlatan Ekici, "Belirlenen kriterlere tam anlamıyla uyulduğunda, Beypazarı Kurusu'nun tat ve lezzeti bambaşka olurken raf ömrü de uzuyor." dedi.Ekici, Beypazarı kurusunun uygun şekilde yapılması halinde 6 ay tazeliğini ve lezzetini koruduğuna vurgu yaptı.