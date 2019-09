Tescilli üzümde hasat zamanı

Coğrafi İşaret Tescilli Öküzgözü ve Boğazkere üzümleri başta olmak üzere Türkiye 'nin en güzel üzümlerinin yetiştiği yerlerden Elazığ 'da 110 bin dekar arazide hasat başladı. 60 çeşit üzümün yetiştiği kentte ortalama 85 bin ton civarında üretim gerçekleştiği belirtildi.Türkiye'de üzüm konusunda sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 110 bin dekar arazide yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken ve sofralık üzümün yoğun olarak yetiştirildiği Elazığ'ın Hoşköy köyünde de Eylül ayı itibariyle tatlı bir telaş başladı. Sabahın erken saatlerinde kalkan bağ sahipleri, bir sezonluk emeklerinin karşılığını almak için üzümlerini toplamaya başladı. Mevsimlik işçiler için de önemli bir geçim kaynağı olan üzüm bu yıl yerinde 2,5 ile 3 TL arasında satılıyor. Elazığ'a has olduğu için Valilik başvurusu ise Coğrafi İşaret Tescili alan Öküzgözü ve Boğazkere dahil bölgede 60 farklı üzüm üretimi gerçekleştiriliyor.Üzüm hasadını başladığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Elazığ ilimiz tarımsal üretimler içerisinde en değerli ürünlerinden biri üzüm üretimidir. 110 bin dekarında dikili alanımız olan ve yıllık olarak rekoltenin değişmesiyle birlikte 85 bin ton civarında üzüm üretimi yaptığımız 45 bin ton şıralı 40 bin ton civarında da sofralık üzüm olarak tüketiciye sunuyoruz. Özellikle 60 civarında çeşidin yetiştiği toprağıyla, iklimiyle ve coğrafyasıyla ve her yönüyle üzüm yetiştiriciliğine uygun olan Elazığ ilimizde bize has olan Öküzgözü ve Boğazkere üzümü gibi coğrafi işaret belgesi aldığımız üzüm çeşitleriyle birlikte ciddi bir üretim var. Bu üretimin değerli hale getirilmesi katma değeri yüksek ürün hale getirilmesi için uzun süreden beri çalışmalarımız devam ediyor"dedi.Bir çok ülkeye ihraç ediliyorBugün hasat yapılan üzümlerin bir kısmının komşu şehir Diyarbakır'a gönderildiğini aktaran Karahan;" Elazığ'ımızın bu kaliteli tadı ve lezzetiyle farklılık arz eden üzümümüz sadece Türkiye'nin sofralarında değil dünyanın birçok ülkesindeki sofralara ulaşarak tüketici ile buluşuyor. Bu kalitenin daha da artması ve bu kalitede üreticinin hak ettiği kazancı elde edebilmesi için uzun süreden beri kooperatifleşme çalışmaları yan sanayilerinin oluşturulması tarımsal sanayinin geliştirilmesi noktasında paydaş kurumlarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu üretilen ürünün üreticiye daha fazla para kazandıracağı sanayi alanlarıyla da buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.Geçmiş yıllara nazaran bu yılki üzüm üretim rekoltesinin yüzde 3 veya 5 oranında fazla olduğunu aktaran Karahan, Türkiye'nin yüzde 3 üretiminin Elazığ'da gerçekleştiğini aktardı."Bölgenin yüzde 90'ı üzüm üretiyor"Hoş köyünde üzüm üreticisi olan Aytaç Göktan, "Bizim arazi yapımız üzüm için çok elverişli toprağa sahip. Bu bölgenin yüzde 80'i yüzde 90'ı üzüm üretir. Piyasa olarak Doğu Anadolu, Güney Doğu ve İç Anadolu bölgelerine göndermekteyiz. Siyah üzüm şarap ve sofralık olarak kullanılır. Türkiye genelinde tanınan ve bilinen bir üzüm cinsidir. Kumsal bir torağa sahibiz biraz su fazla istemesine rağmen olağan üstü üzüm ihraç edilmektedir. Genel olarak iç piyasaya satıyoruz. Fiyat olarak 2,5-3 TL arasında satıyoruz. Hedefimiz bu üretimi biraz daha fazlalaştırmak ve Türkiye piyasasında daha büyük bir yer edinmek. Üzüm hasadı 2 ay sürer Eylül'de başlayıp Kasım ayında biter. Çok büyük sektör, yüzlerce, üzüm kesimle ilgili değil üzüm yetiştirilmesi aşamasında da çok büyük işçiliğe katkısı var"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ