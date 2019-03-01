Tescilli Yerli Köpek Irkı Sayısının 8'e Çıkartılması Hedefleniyor

Kaynak: AA

YUSUF KOYUN - Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) tarafından yakın zamanda Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescili yaptırılarak yerli ırk olduğu kanıtlanan kangal, akbaş, boz, malaklı ve Karadeniz çoban köpeğinin ardından Trabzon bölgesindeki zerdava, Türk tazısı olarak adlandırılan saluki ve av köpeği olarak bilinen Osmanlı zağarının tescili için de ölçüm ve gen testleri yapılıyor.AVKIF Başkanı Mustafa Helalpara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 7 yıl önce kurulduğunu, Türkiye'deki köpek ırklarının tescil edilmesi ve kayıt altına alınması için çalışma yürüttüklerini söyledi.Federasyonun, uluslararası bağlantılarıyla öne çıkan bir kuruluş olduğunu aktaran Helalpara, köpek ırklarının tesciliyle ilgili dünya çapında varlığını ispat eden ve AB'de de tanınan Alianz Dünya Köpek Vakfı ile çalıştıklarını söyledi.Helalpara, yürüttükleri çalışmalar sonucu kangal, akbaş, boz, malaklı ve Karadeniz çoban köpeği ırklarının tescilini yaptırdıklarını, bunun AB tarafından da onaylandığını ifade etti.Tescil belgelerinin İstanbul'da 4 ay önce düzenlenen ve Alianz Dünya Köpek Vakfı Başkanı Maria Eugenia Ribelles ile bu kuruluşa üye çeşitli ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı törenle kendilerine takdim edildiği bilgisini veren Helalpara, şöyle devam etti:"Bu, bizler için de sevinç kaynağıdır. Ülkemizde var olan bu ırkların, daha önce tanıtımı doğru şekilde yapılmamıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi profesörleri ve kinologlarımız ile bir komisyon oluşturup gen testleri dahil olmak üzere çalışmalarımızı tamamlayıp Avrupa Birliği'ne sunduk ve geçtiğimiz yıl bunu tescil ettirdik. Bu, ülkemiz adına çok önemli bir gelişmedir. Yerli köpeklerimizin dünyada tanınması, çeşitli etkinliklerde boy göstermesi çok önemli."Geçen yıl düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nda birinci olan yerli ırk köpeklerin, İspanya'da 8-10 Mart'ta yapılacak Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını dile getiren Helalpara, "Avrupa'da böyle resmi yarışmalarda, yerli ırklarımız kangal, akbaş, boz, malaklı ve Karadeniz çoban köpeklerinin boy göstermesi, derece alması, ülkemizin tanıtımı ve değerleri açısından da önemlidir. Ben bunun genişleyerek çoğalacağına inanıyorum." dedi."Üç köpek ırkının daha tescili için çalışma başlatıldı"Helalpara, üç köpek cinsinin daha yerli ırklardan olduğunu kanıtlamak için tescil çalışmalarına başladıklarını vurgulayarak, bu türlerin Trabzon çevresindeki zerdava, Türk tazısı olan saluki ve av köpeği olarak bilinen Osmanlı zağarı olduğunu ifade etti.Bu ırkların ölçümlerinin ve gen testlerinin sürdüğünü dile getiren Helalpara, bunları da tescil ettirip dünya vitrinine çıkarmayı amaçladıklarını aktardı.Helalpara, Türkiye'deki bazı kurumların, yerli köpeklerin tescili için çalışma yürüttüğünü ancak tamamlayamadığını belirterek, şunları söyledi:"Bu çok büyük bir eksiklik. Bunun yapılamamış olması içimizde bir uhde olarak kaldı. Bu konuda devletimizin de bizimle birlikte hareket etmesini, destek olmasını istiyoruz. Maddi olarak bir destek beklemediğimizin de altını çizmek istiyorum. Biz federasyon olarak 5 ırkı tescil ettirirken devletimizden bir kuruş talep etmedik. Tamamen federasyonumuzun kendi gücü ve bütçesiyle bunu başardık. Yerli ırk köpekler, ülkemizin değerleridir. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Bu köpekler, ülkemizin tanıtımında ve dünyanın bize bakış açısında yeni bir kanal olacaktır. Biz kapalı bir kutu değiliz."Dünyada var olan bir çok köpek ırkının atalarının Türkiye'de olduğunu anlatan Helalpara, "Bizim köpeklerimizin 12 bin yıllık bir tarihi var. Bizim köpeklerimiz başka köpeklerden türemiş cinsler değil, tamamen saftır. Bu köpekleri birçok ülke sahiplenmek istiyor ama biz buna, 'hayır, bu köpekler Türklere aittir' diyerek tescil ettirdik. Bunu Avrupa Birliği de tescil etti." ifadelerini kullandı.