Tesettüre Giren Gamze Özçelik Kimdir? Gamze Özçelik Kaç Yaşındadır?

Kendisini yardım faaliyetlerine adayan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik, tesettüre girmesiyle yeniden gündeme geldi. Peki Gamze özçelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gamze Özçelik hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk, sunuculuk ve modellik yapan Özçelik, Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamasının ardından, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi. Sadece bir hayır defilesinde podyuma çıktı ve onun dışında podyuma çıkmadı, daha çok oyunculuğa ağırlık verdi. Popstar adlı yarışma programında sunuculuk yaptı.

UĞUR PEKDAŞ İLE 2011'DE BOŞANDI

Gamze Özçelik, 'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda sahneye çıktı. Arka Sokaklar adlı efsane polisiye dizide Zeynep karakteri olarak boy gösterdi. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu bunlara ek olarak birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Ben Buradan Atlarım adlı yarışma programı da Özçelik sundu. Uğur Pekdaş ile 19 Haziran 2008 tarihinde Büyükada'da evlendi. Bu evlilik 2011 yılında boşanma ile son buldu.

Uğur Pekdaş - Gamze Özçelik

UMUDA KOŞANLAR DERNEĞİNİ KURDU

Güzel oyuncu Gamze Özçelik kendini dini vecibelere ve yardım faaliyetlerine adadı. Ardından 'Umuda Koşanlar' derneğini açtı. Özçelik, en son bir ödül töreninde basına yansıdı. Törende "Öncü Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı.