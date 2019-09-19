Haberler » Magazin » Haber

Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı

Uzun süre önce radikal bir kararla tesettüre giren ve oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, özel bir marka ile işbirliği yaparak kendi tasarladığı tesettür kıyafetlerinin tanıtımını yaptı.

19.09.2019 10:32

Tesettüre girdikten sonra kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, moda dünyasına adım attı. Özçelik, bir markayla ortaklaşa yaptığı özel tasarım kıyafetlerini bizzat kendisi tanıttı.

"GÜZEL ÖRTMESİNE DİKKAT ETTİK"

Özel koleksiyonunu düzenlenen lansmanla tanıtan Özçelik, Kıyafetlerin rahat olmasına dikkat ettiğini anlattı. Ünlü isim "Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik. En önemli dikkat ettiğimiz buydu" dedi.

"GİY-ÇIK" PARÇALARI BULUNUYOR

Özçelik'in imzasını taşıyan koleksiyonda etnik figürler, çiçek ve hayvan desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve "giy- çık" parçalar bulunuyor.

Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı

Gamze Özçelik, Magazin

YORUMLAR(39)
ABC:Yaptığı hatalara tövbe etmiş. . yani bu ana kadar yaptıkları neyse hata olasılığı yüksek. . . ama şu andan itibaren. . . ne yapsa hata sayılmaz öyle mi
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
PARA VAR HUZUR VAR DURUM BUDUR KUNEKLER:para islamda!
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
K.MARAŞ:yaptığı hatalardan tövbe etmiştir. tövbeyide kabul edecek ALLAH tır. ALLAH hidayete erdirsin.
Yayından Kaldır
15 0
Cevap yaz
ABC:madem doğru yola gelmiş olup hayran oluyoruz bu kadına. . neden açıkken de hayrandı milyonlarca insan. . . kadın açıkken hayranmış. . kapanınca da doğru yolu gördü diye hayran oluyor
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ABC:kapanınca kıymetli oluyorsa bu zatlar. . . açık zamanındaki herşeyi günahsa. . . o zaman dünyada kapanmayan her kadın günahkar. . . o zaman neden açık olan ünlülere. . kadınlara bakıyorsunuz. . konuşuyorsunuz. . . yahu bu nasıl bir zekasızlık çıldırtası bir dengesizlik. . .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
SPOR SEVER:Türkiyenin yüzü en güzel kadınlarından kendisi. Geçmişini bilirsiniz ama tövbesini bilemezsiniz. Allah doğru yoldan ayırmasın. hepimize hidayet kalplerimize ferahlık ve sevgi versin inşallah
Yayından Kaldır
64 2
Cevap yaz
AKÇA:insan geçmişini değiştiremez AMA geleceğini değerlendirebilir TEBRİKLER GAMZE
Yayından Kaldır
52 5
Cevap yaz
. AKKOYUNLU ME:Türkiyede zarar ettirmeyecek 2 şey vardır din ve milliyetcilikdir iyi kullan paraya para demen
Yayından Kaldır
15 39
Cevap yaz
CEVAP GELDİ:SİZİN YÜZÜNÜZDEN MİLLETİN DİNİNİ YAŞAMASI DA SUÇ OLDU. KAPANMAK NEDEN BU KADAR RAHATSIZ EDİYOR SİZİ? Kİ BEN AÇIK BİR İNSANIM. GAMZE ÖZÇELİK DİNİ KULLANDI DA NE YAPTI NE KAZANDI NEREDE YEDİ GÖRDÜN MÜ? KADIN YARDIMDAN YARDIMA KOŞUYOR. KEŞKE EĞİTİMLE TOPLUMA KAZANDIRILABİLSENİZ. AMA ODA İMKANSIZ CAHİLLİK SİZİN RUHUNUZA İŞLEMİŞ.
Yayından Kaldır
23 0
ALASMALADIK:biz niye hep kaybettik
Yayından Kaldır
2 0
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
10:45 Porto Riko'dan teklif yağıyor
10:32 Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı
08:50 Mesai başladı
08:40 'Tanrı Misafiri' Sezen Aksu
08:40 Bir gencin dramı
08:40 Yılmaz artık daha kararlı daha sert
00:20 MFÖ Denizli'de sahne aldı