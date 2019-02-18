18 Şubat 2019, 19:06
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Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten Şaşırtan Karar!

Geçtiğimiz günlerde tesettüre giren Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Köy hayatını seçti." yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz aylarda tesettüre giren ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik, köy evinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"KÖY HAYATINI SEÇTİ"

Instagram hesabından köy evinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafına, "Köy hayatını seçti." notunu ekledi. Gamze Özçelik'in paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Özçelik'in bir takipçisi, "Gamze hanım sizde birçok ünlü gibi tası tarağı toplayıp köye mi yerleştiniz?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hayırlı olsun Gamze Özçelik'te köye yerleşmiş." yorumunu yaptı.

11 FARKLI KÖYDE 11 SU KUYUSU AÇTIRMIŞTI

Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından 11 su kuyusunu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduklarını, takipçileriyle paylaşmıştı. Özçelik, "Ömrü su yollarında geçen Afrika'lı kardeşlerimiz için başlattığımız, "UMUT PINARLARI SU KUYULARI" projesi 1.etap kapsamında, desteklerinizle 11 farklı köyde 11 su kuyusu açtık. Açılışlar sırasında kurban kesimleri ve meyve fidanları dikimlerinin yanı sıra yüzlerce oyuncak, kıyafet, Türk bayraklı tişört ve ülkemizde yazılıp askıya bırakılan mektupların dağıtımlarını gerçekleştirdik. Ulaştırdığımız zekat yardımlarınızla birlikte, 1000 adet Kuran-ı Kerim dağıtımı da gerçekleştirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çoşkumuza sizleri de ortak edebilmek için 1. etap açılışlarımızı özetlemeye çalıştığımız 4 dakikalık bir video hazırladık. Bizimle Umuda Koştuğunuz için çok teşekkür eder, iyi eğlenceler dileriz" ifadelerini kullanmıştı.



YORUMLAR (100)
STARİCE: insallah gosteris amacli degildir medyada tutunmak icinmi? eger dogruysa hadi hayirlisi
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FAKI BABANIN KOYUNLARI.: FAKI BABA DAN 300 DE KOYUN ALIRSAN İŞLER TAMAM BİRDE UZUN HAVA :KARLI DAĞLAR KARANLIĞIN BASTI MI
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9 29
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BASKETÇİ RIZA : Mükemmel bir insan onun spor filimleri ile büyüdüm
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HAYİR CNM HAYİR: Tanzim kuyruklarinada bir Care bul yaa
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MUSLİM: KADIN EN AZINDAN YAPTIĞI HATALARIN FARKINA VARMIŞ... BİR İNSANIN GÜNAHINDAN HABERİNİZ OLABİLİR AMA TÖVBESİNDEN HABERİNİZ OLMAZ
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