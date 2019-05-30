30.05.2019 22:55
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Tesettüre giren Merve Sanay, eski haline geri döndü!

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girmişti. Sanay son paylaşımlarıyla yine takipçilerini şaşırttı.

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girip dekolteli fotoğraflarını kaldırmıştı. Sanay, İstanbul'a döndükten sonra Instagram'ını yine eski haline getirdi.

"İÇİMDEN GELDİ"

Sosyal medya fenomeni Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde Medine'ye gitmişti. Sanay, tesettürlü haliyle herkesi şaşırtmıştı. Sanay ayrıca dekolteli cesur fotoğraflarını da Instagram'ında gizlemişti. Sanay gelen sorular üzerine bu durum için "İçimden geldi." yorumunu yapmıştı. Sanay Türkiye'ye döndükten sonra cesur fotoğraflarını tekrar yükledi.

"NE YAPTIĞIN BELLİ DEĞİL"

Takipçileri de Sanay'ın bu hareketine sessiz kalmadı. Sanay'ın bir takipçi durumla ilgili, "Ne yaptığın belli değil." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Keşke tesettürlü kalsaydın senin için üzülüyorum." yorumunu yaptı.

Tesettüre giren Merve Sanay, eski haline geri döndü!
İstanbul, Instagram, merve sanay, Magazin

YORUMLAR (16)
ADSIZ CENGAVER: tesettürden para kazanamaz tabiki dönecek profesyonel işi varken neden parasından olsun
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HASTADAMABDÜLHAMİT: YAZ GELDİ ŞİMDİ ŞERİAT İSTEYENLER HEP ANTALYAYA, UKRAYNAYA, RUSYAYA GİDECEK DÖNDÜKLERİNDE İSE BUNLARDA HİÇ DİN YOK ŞERİAT İSTİYORUZ DİYECEKLER. NOT:YAZ TATİLİ GELDİGİNDE ŞERİAT ÜLKELERİNE GİDİN MESELA AFGANİSTAN
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HAVANIN DÖNDÜĞÜNÜ DIDTIKTA GÖRMÜŞ: daha önce buna kapandı diye methiye dizenlerin yerinde olmak istemezdim; bide bize çemkirdiler; oğlum bu gene açılır inanmayın deyince; aha bakın bakalım evliyalar; karıya değil la yaptığı icraata bakın, şaşmısınız . . . vela hevla. . .
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MURO 1: KIMIN ICIN KAPANDIN HAVAMI SOWMU NEDIR BOSUNA POZ ATMA GUNAHA GIRIYORSUN DAHA COK DINIMIZDE ABARTI VE SOW YOK SEN FAZLA KALAMAZSIN SIMDIDEN BAKSANA BUNALMISSIN GOSTERIS ICIN KAPANILMAZ BOS KAFA BOS VUCUT
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KISASA: Oynamayın lan artık dinle oynamayın oyuncak yaptınız allahın emrini müslüman görünümlü kafirler için yaşasın cehennem
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