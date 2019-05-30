Tesettüre giren Merve Sanay, eski haline geri döndü!

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girip dekolteli fotoğraflarını kaldırmıştı. Sanay, İstanbul'a döndükten sonra Instagram'ını yine eski haline getirdi.

"İÇİMDEN GELDİ"

Sosyal medya fenomeni Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde Medine'ye gitmişti. Sanay, tesettürlü haliyle herkesi şaşırtmıştı. Sanay ayrıca dekolteli cesur fotoğraflarını da Instagram'ında gizlemişti. Sanay gelen sorular üzerine bu durum için "İçimden geldi." yorumunu yapmıştı. Sanay Türkiye'ye döndükten sonra cesur fotoğraflarını tekrar yükledi.

"NE YAPTIĞIN BELLİ DEĞİL"

Takipçileri de Sanay'ın bu hareketine sessiz kalmadı. Sanay'ın bir takipçi durumla ilgili, "Ne yaptığın belli değil." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Keşke tesettürlü kalsaydın senin için üzülüyorum." yorumunu yaptı.