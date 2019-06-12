12.06.2019 07:39
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Tesettürlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal başını açtığını duyurdu

Tesettürlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal başını açtığını duyurdu

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran gelin adayı Hanife, başörtüsünü çıkartarak başını açtı. Hanife'ye bu kararında en büyük destek ise evlilik programında tanıştığı yakın arkadaşı Sevgi'den geldi.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarında adını duyuran ve sonrasında bir benzin istasyonunda pompacı olarak işe başlayan gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtı. Gürdal, bu kararını yeni açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

EN BÜYÜK DESTEK SEVGİ'DEN GELDİ

Gelin adayı, bu radikal kararından sonra binlerce takipçisi bulunan ve kazancının bir kısmını elde ettiği Instagram hesabını kapattı. Gürdal yeni açtığı hesabı ise şimdilik kilitli tutuyor. Gelin adayına başını açma kararında en büyük desteği ise Zuhal Topal'ın programında tanıştığı Sevgi Akiska verdi. Sevgi Akiska, Instagram hesabından Hanife'nin başı açık çekilen fotoğraflarını "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" notuyla paylaşarak destek verdi.

İşte gelin adayı Hanife'nin yeni hali:

Hanife Gürdal, Hanife, Magazin

YORUMLAR (56)
ÖRTÜLÜ: zaten kapalı değildi ki sadece kafası örtülü idi çadır gibi.
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SİVAS LI: Alah islah eylesin İslahı yoksa Kahru perişan eylesin. Bu gibileri
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AHMET KAYA: Baş örtmekle iş bitmiyor.
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ANGARALI: ALLAH ISLAH ETSİN. BU TOPLUMUN ÜZERİNDE OYNANAN EN BÜYÜK OYUNLAR ARASINDA SENDE KARIŞTIN KARDEŞİM BİLEREK VEYA BİLMEYEREK. ÜZÜLDÜM.
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ADANALI: O İSTEDİĞİNE ULAŞTI BU VE BUNUN GİBİLER KENDİNİ BİLMEZ HADDİNİ BİLMEZ BU GİBİ RUHU BOZUK İNSANLARPRİM VERİLİYOR BEN ONA KIZIYORUM
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