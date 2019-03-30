Tesettürlü Kadınlara Saldıran Kadın: "Benim de Ailem Kapalı"

Kaynak: İHA

Adana'da tesettürlü iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan bir kadın polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın, Adli Tıp Kurumundan çıkarken basın mensuplarına, "Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah'tan aranıyorsunuz. Benim de ailem kapalı. Onlar önce bana saldırdı" dedi.Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen olayda Zübeyde G. (50) adlı kadın, kaldırımda yürüyen tesettürlü kadınlar Yaren Demir (19) ve Sümeyye Öztekin'e (20) önce sözlü, sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yaren Demir'in yüzündeki peçeyi açmaya çalışan Zübeyde G., tesettürlü kadını yüzünden yaraladı. Tesettürlü kadınlar, kendilerine saldıran Zübeyde G.'den şikayetçi oldu.Olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde G.'yi 1 saat içerisinde ikamet ettiği Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden gözaltına aldı.Gözaltına alınan Zübeyde G., emniyetteki ifadesinde tesettürlü kadınların kavgayı başlattığını iddia etti. Zübeyde G.'nin de tesettürlü kadınlardan şikayetçi olduğu da öğrenildi."Benim de ailem kapalı"Gözaltına alınan Zübeyde G., sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada basın mensuplarının "Neden saldırdınız?" sorusuna, "Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah'tan aranıyorsunuz zaten. Benim de ailem kapalı. Ben yoldan geçerken onlar bana saldırdı. Ben de onlara 'Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz' dedim. Peçesini açmaya çalışmadım. Onlar bana gel deyince, bana saldıracaklar diye elimi kaldırım, yanlışlıkla oldu. Herkesin çoluğu çocuğu var. Kimseyi birbirine düşürmeyin" diye yanıt verdi.Zübeyde G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA