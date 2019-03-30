Tesettürlü kadınlara saldıran şahıs serbest bırakıldı
ADANA - Adana
'da tesettürlü iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu için göz altına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Merkez Çukurova
ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar
üzerinde 27 Mart Çarşamba
günü gerçekleşen olayda Zübeyde G. kaldırımda yürüyen tesettürlü kadınlar Yaren Demir ve Sümeyye Öztekin'e önce sözlü, sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yaren Demir'in yüzündeki peçeyi açmaya çalışan Zübeyde G., tesettürlü kadını yüzünden yaraladı. Tesettürlü kadınların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde G.'yi göz altına aldı.Zübeyde G. isimli şahıs bugün sevk edildiği adliyede savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana, 3. Sayfa
Kaynak: İHA