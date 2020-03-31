Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TESFED Evde Kal Kupası'nın ilk şampiyonu Isopowerr

Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED Evde Kal Kupası'nda ilk hafta tamamlandı.

31.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:42
TESFED Evde Kal Kupası'nın ilk şampiyonu Isopowerr
Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED Evde Kal Kupası'nda ilk hafta tamamlandı. FIFA'nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije'yi yenmeyi başaran Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ilk haftanın şampiyonu oldu.

Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde, Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED Evde Kal Kupası'na çok iyi bir başlangıç yaptı. FIFA'nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije'yi 3-2'lik seriyle yenmeyi başaran İsmail Can Yerinde ilk haftanın şampiyonu olarak büyük finale katılmaya hak kazandı.

Isopowerr, Red Bull Gaming Ground Home'da

Türkiye'nin uluslararası espor arenasında başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu İsmail Can (Isopowerr) Yerinde canlı yayında FIFA'nın sevilen modu FUT Draft'ta izleyicilere meydan okuyacak. Isopowerr'a gol atabilen izleyicileri sürpriz hediyeler bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Can, Red Bull, Türkiye, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››TESFED Evde Kal Kupası'nın ilk şampiyonu Isopowerr - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Erdoğan’ın duyurduğu kampanyaya, Süper Lig ekibinden 2 milyonluk destek Spor
Erdoğan'ın duyurduğu kampanyaya, Süper Lig ekibinden 2 milyonluk destek
G.Saray’a bir kötü haber daha! Efsane ismin eşinde koronaya rastlandı Spor
G.Saray'a bir kötü haber daha! Efsane ismin eşinde koronaya rastlandı
F.Bahçe’den koronavirüs açıklaması: 65 kişinin sonucu negatif çıktı Spor
F.Bahçe'den koronavirüs açıklaması: 65 kişinin sonucu negatif çıktı
Pelle’nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları Spor
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
G.Saray’a Babel’den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi Spor
G.Saray'a Babel'den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo’nun yeni maaşları belli oldu Spor
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo'nun yeni maaşları belli oldu
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural’dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk Spor
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural'dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti Spor
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti

Son Dakika Spor Haberleri

14:52: Yunusemreli sporcular çalışmalarına evde devam ediyor - Spor 14:47: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni sistem ve takvim açıklandı - Spor 14:35: Basketbol Şampiyonlar Ligi, eylül sonunda sekizli final planlıyor - Spor 14:34: Basketbolda Şampiyonlar Ligi, 8'li finalle tamamlanacak - Spor 14:32: Bayern Münih, Dortmund'u 6-0'lık Hezimete Uğratıyor - Spor 14:16: Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek - Spor 14:13: Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor 14:00: Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu - Spor 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 11:46: Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti - Spor 10:43: Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir - Spor 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber