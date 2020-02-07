Tesis doluluğunda Antalya yine zirvede

TURİZMİN kalesi Antalya , geçtiğimiz yıl yüzde 68,3 tesis doluluk oranıyla yine zirvede kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye 'deki işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin 2019 konaklama istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde, 2019 yılının Ocak- Aralık döneminde tesise geliş, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,4 arttı ve 81 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 11 artışla 211,3 milyon oldu. Bakanlık verilerine göre, 2018'de yüzde 50,9 olan tesis doluluk oranı 2019'da yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki tesislerin toplamında, Aralık 2019 dönemi tesise geliş sayısı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre 27,6 arttı ve 4,5 milyon oldu. Yılın son ayında geceleme sayısı yüzde 26,3 artışla 9,1 milyona ulaşırken, doluluk oranı ise yüzde 35 olarak gerçekleşti.

ANTALYA'YI İSTANBUL, MUĞLA, İZMİR TAKİP EDİYOR

Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir oldu. Tesis doluluk oranlarında 2019 yılında yüzde 68,3 ile zirvede yer alan Antalya'da tesise geliş 23,2 milyon, geceleme sayısı 94,1 milyon olarak belirlendi. İstanbul'da tesise geliş 14,1 milyon, geceleme sayısı 32,2 milyon olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 60,5 olarak gerçekleşti. 2019'da yüzde 56,3 doluluk oranı, 4,5 milyon tesise geliş ve 14,4 milyon geceleme sayısı ile Muğla verilerde üçüncü sırayı aldı. İzmir'de ise tesise geliş 3,4 milyon kişi, geceleme sayısı 7,2 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 51,9 oldu.