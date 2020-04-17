Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tesislerde yenileme çalışmaları devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

17.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:39
Tesislerde yenileme çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri bakıma aldı. Sahaların ve spor salonlarının kapalı olması nedeniyle tesisler tek tek elden geçirilerek bakımları yapılıyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, "Sizler için çalışmalara devam ediyoruz. Korana virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapalı tutulan spor tesislerimiz bu zor süreç sonrasında vatandaşlarımızın kullanması için hazır hale getiriliyor. Evde Kal Türkiye" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Diagne: En büyük hayalim Mekke’ye gitmek Spor
Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Koronavirüs Terim’i değiştirdi: Artık egomun hiçbir manası yok Spor
Koronavirüs Terim'i değiştirdi: Artık egomun hiçbir manası yok
Paris Saint-Germain’in gözü Merih Demiral’da Spor
Paris Saint-Germain'in gözü Merih Demiral'da
Abdullah Avcı’dan Sergen Yalçın’a destek: Güzel bir birliktelik oldu Spor
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın'a destek: Güzel bir birliktelik oldu
Alanyaspor’dan Beşiktaş’ın tazminat ödeyeceği iddialarına yalanlama Spor
Alanyaspor'dan Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarına yalanlama
Arda Turan’dan Galatasaray mesajı Spor
Arda Turan'dan Galatasaray mesajı
Feyenoord’a giden Oğuzhan, kararını verdi Spor
Feyenoord'a giden Oğuzhan, kararını verdi
G.Saray’dan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao’ya yeni teklif Spor
G.Saray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao'ya yeni teklif
Haberler ›› Spor ››Tesislerde yenileme çalışmaları devam ediyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:18: Altınordu'da Eroğlu belirsizliği - Spor 11:16: Motorsporları tutkunları yarış heyecanını evde yaşayacak - Spor 11:08: Gaziantep FK liglerin devam etmesinden yana - Spor 11:06: Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: 4 haftada toparlanırız - Spor 11:04: Belarus Ligi'ne özel iddaa kampanyası! Soligorsk'un TEK MAÇ'ta oranı... - Spor 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:36: Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok - Spor 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber