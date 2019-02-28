Tesislerin Büyüklüğü Kalite Gücümüzün Yanında Önemsizdir

Gözer Metal firma sahibi Murat Ertürk, "2011 yılında temelleri atılanve metal sektöründeki büyük resimde kendine yer bulmuş, bu sektörde lazer kesim, büküm , kaynaklı imalat gibi üretim modellerinde en son teknolojilerle kendini güçlendirecek şekilde yatırımlar yapan bir firmayız. Kendimizi büyütmek ve geliştirmek için yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Otomotiv sektöründen tutun sanayinin her türlü metal ile alakalı her türlü koluna hizmet veriyoruz. Bu hizmeti verirken müşterinin isteklerine çok önem veriyoruz." dedi.

"KISA SÜREDE PİYASADA SES GETİRDİK"

Firma sahibi Murat Ertürk, "Kuruluş amacımız; aslında fason imalatın yanında kendimizin de bir marka olarak Türk sanayisinde yerli ve milli bir ürün ortaya koyup bu pazarda tutunacak bir yapıya sahip olmayı istiyoruz. 20 yıllık bir sanayi tecrübemiz var ve bu bizi rakiplerimizden bir adım öne çıkarıyor. Bu tecrübemizi müşterilerimize yansıttığımızı düşünüyoruz çünkü kısa sürede piyasada çok iyi ses getirdik. Sanayi ve üretimi çok iyi bildiğimiz için müşterimizin isteklerini daha iyi anlıyor ve ona göre cevap verebiliyoruz." şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 1. PLANDA"

Murat Ertürk, "İstanbul'da sanayici olmak gerçekten çok zor. Yaptığınız işi yapan başka firmalar var ve kendi içinizde bu firmalarla yarışmak zorundasınız. Maddi yarışmanın dışında bir konudan bahsediyorum. Kalitede en iyiyi yakalamak zorundasınız. Biz önce kaliteyi yakalayalım, önce müşteri memnun edelim sonra para kazanalım prensibiyle yola çıktık. Yetenekli ve kalifiye eleman bulmakta çok zorlandık ama zaman içerisinde en iyi çalışanları bularak ekibimize kattık. Müşteri memnuniyeti bizim için 1. planda yer alıyor. Müşteri yoksa biz yokuz. Kendimizi üretip kendimiz harcayamayız. Bizim için müşteri çok değerli. Biz şu an fason üretim yapıyoruz ama 2019'un 2. yarısında AR-GE çalışmalarından sonra kendi ürünümüzü de piyasaya çıkartacağız. Biz yurt içi ve yurt dışı satışlarımızı artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KÜÇÜK, İSTENİLEN YERE ÜRÜN GÖNDERİYORUZ"

Ertürk, "Bin metrekarelik bir alanda 50 kişilik bir ekiple üretim yapıyoruz. 2019'un 2. yarısında çalışma alanımızı 3 bin metrekareye çıkarmak, üretim hattımızı genişletmek ve yeni yatırımlar yaparak büyüyüp yola devam etmek istiyoruz. 2020 yılında yurt içi ve yurt dışında tanınan bir firma olmayı başarmış olacağız. Şuan ürettiğimiz ürünler Trakya, Marmara Bölgesi ve ülkemizi genelinde belli başlı noktalara ulaşıyor. Avrupa ve Amerika'ya kadar giden ürünlerimiz var. Ürünü istenilen her yere ulaşırız, dünya küçük. Gözer Metal, ülkesinde ve dünyasında söz sahibi olmak isteyen sanayi firması olmak istiyor ve bunun için çok çalışıyor." diyerek sözlerine son verdi.