Haberler » Güncel » Haber

TESK Başkanı Bendevi Palandöken Nevşehir'de

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı'yı ziyaret ettiği bildirildi.

25.09.2019 15:26TESK Başkanı Bendevi Palandöken Nevşehir'de
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı'yı ziyaret ettiği bildirildi.
NEVESOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVESOB binasında yönetim kurulu üyelerince karşılanan Palandöken, burada, kendi adını taşıyan toplantı salonunda Pınarbaşı ve oda başkanları ile istişarede bulundu.

Yapımı devam eden NEVESOB ek hizmet binasında incelemede bulunan Palandöken'e, Pınarbaşı tarafından ziyaretin anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

Palandöken'e programında, Aksaray Esnaf Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan ile Niğde Esnaf Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil de eşlik etti.

Bendevi Palandöken, Palandöken, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Diyarbakır'daki annelere destek eyleminde yeğeninin bırakılmasını istedi
15:33 Tollu, cami inşaatını inceledi
15:32 Kırıkkale Büyük Anadoluspor'dan Başkan Saygılı'ya ziyaret
15:32 CHP Adana Milletvekili Bulut'tan, Başkan Özgan'a ziyaret
15:32 Vatan Partisi'nden NGC'ye ziyaret
15:32 Hatay'dan diyarbakır'daki annelere destek
15:32 Bingöl'de kadınlardan diyarbakır'daki annelere destek