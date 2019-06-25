TESK Başkanı Benvedi Palandöken: "İnternetteki indirim kampanyalarına dikkat"

Bazı internet sitelerinin özel günleri bahane ederek indirim stratejisiyle müşteri çektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan alışveriş kampanyaları hızla yayılıyor. Ancak bazı internet siteleri bu kampanyaları fırsata çevirerek yanıltıcı indirimler yapıyor. Bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında ürünler yeniden pazarlanıyor" dedi.



Palandöken, "Stokları tüketmek için fırsat, indirimin bitmesine şu kadar saat kaldı gibi satış teknikler uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür indirim aldatmacalarına itibar etmemeli. Fiyatları çok iyi takip ederek bildikleri ürünleri satın almalı. Öte yandan internet üzerinden alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemeli" dedi.



"Yanıltıcı indirim kampanyalarına itibar etmeyin"



İnternette dönem dönem ortaya çıkan çeşitli kampanyalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son zamanlarda moda haline gelen ve alışveriş çılgınlığı yaşatan indirim kampanyaları vatandaşlarımız için değil satışı yapanlar için bir fırsata dönüştürülmektedir. Bir malın maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. 'En uzun gün', 'En uzun gece' vs denilerek stok eritme oyunlarına gelmemeliyiz. Bu tür kampanyaların ismi değişip yöntemi aynı kalıyor. Fiyatlar önce şişirilip sonra indiriliyor. Vatandaşlar piyasa araştırması yapmadan internet alışverişi yapmamalı. Herkes alıyor ben de almalıyım düşüncesine kapılmamalı. Çünkü ihtiyaç fazlası olan ürün ucuz bile olsa pahalıdır" diye konuştu.



"Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kişi internet alışverişi yapıyor"



Ülkemizde yaklaşık 40 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını belirten Palandöken, "Ülkemizde en fazla giyim, aksesuar, gıda ve elektronik alışverişleri internet üzerinden yapılıyor. Bu alışverişler sosyal medyadan yapıldığında yapılan alışverişlerin sonunda birçok satıcı fiş ya da fatura kesemiyor. Bu durum da vergi kaçakçılığı ve devletin ekonomik olarak zarar görmesine neden oluyor. Dolandırıcılık vakalarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA