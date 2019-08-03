TESK Başkanı Palandöken: "Bedelli askerlik için düşük faizli kredi verilmeli"

Bankaların bedelli askerlik için verecekleri kredilerin faizleri oldukça düşük tutmalarını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bedelli askerlik uygulaması ile esnafın eleman sıkıntısını bir nebze de olsa rahatlatacak. Ancak askerliğini yapmadan genç girişimci olmuş ve iş yeri açmış bulunan gençlerimizin olumsuz etkilenmemeleri, işyerlerini kapatmadan kısa süreliğine askerlik görevlerini yapıp işlerinin başına dönmeleri hem genç girişimciler, hem de ülke ekonomisi için önemli. Bunun için askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyenlere bankalar düşük faizli kredi vermeli" dedi.



Merkez Bankasının faiz indirimine rağmen kredi faiz oranlarını sadece 2 devlet bankasının düşürdüğünü ancak bu oranların da bedelli olarak askerlik yapacak gençler için yüksek olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu ve özel bankalar bedelli olarak askere gidecek olan gençlere özel fırsatlar sunmalı. Bankaların erken faiz indirimi piyasaları hareketlendirir. Yeni uygulamaya başlanan bedelli askerlikten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın önü de açılmış olur. Yani bedelli askerlik yapacak olanlara verilecek özel düşük faizli kredi uygulaması hem esnafın eleman kaybı yaşamasını bitirecek, hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit olacak. En önemlisi işini kuran gençlerin işini kapatmaması için bu gençlere düşük faizli bedelli kredisi verilmeli. Bu uygulama ile iş dünyası için de büyük bir rahatlama sağlanacak. İşe erkenden girip mesleği öğrenmişken 6 aylık bir uzaklaşma hem sektörleri sıkıntıya sokuyor hem de çalışan için mesleği unutmaya ve işten çıkmaya neden oluyordu. Bedelli uygulaması ile bu ayrılık yeni düzenleme ile 1 ayla sınırlı olacak" diye konuştu.



"Bedelliye indirimli kredi verilmeli"



33 bin 500 TL'lik bedelli askerlik parasını çoğu gencin ödeme gücü olmadığı için bu gençlerin bankalardan kredi kullanmak zorunda kalacağını ifade eden Bendevi Palandöken, "Bunun için de bankalara görev düşüyor. Kredi faizlerindeki yüksek oranlar mutlaka aşağı çekilerek bedelli askerlik yapmak isteyen genç esnaf ve sanatkarların önü açılmalıdır. Çünkü 33 bin 500 TL'lik ana para faiz oranı çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Bedelli askerlik kredisi diğer kredilerle bir tutulmamalı. Özellikle iş yeri sahibi ve çalışan gençler için özel bedelli askerlik kredisi uygulanmalıdır. Çünkü bu vatani görev yerine geçen bir bedel. Bu yüzden mutlaka ayrıcalık sağlanmalı, faizler düşürülmeli. Binlerce genç vatandaşımız için bu ayrıcalık çok görülmemeli' şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA