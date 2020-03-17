TESK Başkanı Palandöken: "Beyanname ertelemesi esnafı rahatlattı"
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve vergi ödemelerinin sürelerinde alınan uzatma kararı esnafımız adına oldukça sevindirici olmuştur" ifadelerini kullandı.
17.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:01
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve vergi ödemelerinin sürelerinde alınan uzatma kararı esnafımız adına oldukça sevindirici olmuştur" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılması ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı bir açıklama yaparak haberin esnafı sevindirdiğini dile getirdi.
Gelir vergisi beyannamelerinin ertelenmesi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mart ayı dert ayı. Korona virüsü sebebiyle işlerde oldukça bir düşüş yaşandığı ve birçok iş yerinin virüs tedbiri kapsamında kapatılmasından dolayı esnaf ve sanatkarların sıkıntılı günler geçirdiği aşikardır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve vergi ödemelerinin sürelerinde alınan uzatma kararı esnafımız adına oldukça sevindirici olmuştur" dedi. - ANKARA
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılması ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı bir açıklama yaparak haberin esnafı sevindirdiğini dile getirdi.
Gelir vergisi beyannamelerinin ertelenmesi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mart ayı dert ayı. Korona virüsü sebebiyle işlerde oldukça bir düşüş yaşandığı ve birçok iş yerinin virüs tedbiri kapsamında kapatılmasından dolayı esnaf ve sanatkarların sıkıntılı günler geçirdiği aşikardır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve vergi ödemelerinin sürelerinde alınan uzatma kararı esnafımız adına oldukça sevindirici olmuştur" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bendevi Palandöken, Maliye, Ekonomi
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