TESK Başkanı Palandöken: "Esnaf ekonomik paketlerde yer almalı"

Açıklanan ekonomi paketlerinde uzun süredir esnafla ilgili maddelerin olmadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "En ufak bir ekonomik dalgalanmadan en çok etkiyi gören kesim olarak esnaf ve sanatkarımız için yeni bir destek paketi hazırlanmalı. Perakende Yasası'nın güncellenmesi, can suyu kredisi, kara liste sorunu nedeniyle etkin bir sicil affı gibi konular başta olmak üzere esnafımız destek paketine ihtiyaç duyuyor" dedi.Destek veya teşvik paketlerinde esnaf ve sanatkarın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yılın bu aylarından itibaren Yeni Ekonomi Yaklaşım Paketi, Yeni Ekonomi Programı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Paketi, KOBİ Değer Kredisi Paketi, Seracılık Kredi Paketi, KOBİ Değer Kredisi 2, Yapısal Dönüşüm Adımları Paketi, İvme Paketi gibi birçok ekonomi paketi açıklandı. Fakat bu paketlerde esnafımız unutuldu. KOBİ'leri ilgilendiren paketlerin çoğundan da esnafımız yararlanamadı. Döviz kurlarındaki iniş ve çıkışlar, enflasyon oranları gibi nedenlerle esnafımız zor dönemlerden geçti" dedi."Esnaf can suyu kredisi ve destek paketi bekliyor"Ekonomik büyümede esnaf ve sanatkarın payının büyük olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Ekonomimiz, ekonomimizin yapı taşı olan esnafımızın korunması ile büyür ve gelişir. Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına olan bir paket hazırlanmalı. 2 milyona yakın iş yeri ile ekonomi pastasında olmazsa olmaz bir payı olan esnafımızın bu destek paketine ihtiyacı var. Perakende Yasası'nın güncellenmesi, zincir marketlerin mantar gibi çoğalmasının önüne geçilmesi, kara liste sorununun çözülerek etkin bir sicil affı getirilmesi ve esnafın kredi imkanlarına ulaşabilmesi, can suyu kredisi niteliğinde sıfır faizli kredi imkanlarının sağlanması gibi konular başta olmak üzere yeni ve esnafa özel bir destek paketinin hazırlanması, yalnızca esnafı değil ekonomik büyümemizi de olumlu etkileyecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA