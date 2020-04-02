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TESK Başkanı Palandöken, "Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kısa çalışma ödeneğine müracaat edebileceğini söyledi.

02.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:46
TESK Başkanı Palandöken,
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kısa çalışma ödeneğine müracaat edebileceğini söyledi.

Palandöken, "Covid-19 tedbirleri kapsamında işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran esnafımız Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmak için bulunduğu ildeki İŞ-KUR' a başvuru yapmalı" dedi.

Korona virüsten etkilenen esnaf ve sanatkarların Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanması için çağrıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Covid-19 tedbirleri kapsamında işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran esnafımız Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmak için bulunduğu ildeki İŞ-KUR' a başvuru yapmalı. Hiç kimse kısa çalışma ödeneğinden ben yararlanamıyorum diye karar vermesin. Zarar gören, işyerini kapatan her esnaf mutlaka müracaat etsin" dedi.

"İşverenler çalışanlar adına başvuru yapmalı"

Kapsamı genişletilen kısa çalışma uygulamasıyla sigortalılara 3 ay süreyle ödeme yapılacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs Covid 19 küresel salgını nedeniyle ülkemizde en çok mağdur olan kesim esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve diğer işçilerdir. Bu kapsamda faaliyetlerine ara veren ya da durduran esnaf ve sanatkarlarımız ile yanında çalıştırdıkları işçiler 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Uygulama kapsamında, yapılması gereken zaman kaybedilmeden İŞ-KUR il müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıracak olan kısa çalışma uygulaması, yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği iş yerleri için de geçerli. Bu uygulamadan yararlanmak için esnaf ve sanatkarlarımızın yanında çalıştırdıkları işçileri adına, bağlı bulundukları ildeki İŞ-KUR'a başvuru yapmaları gerekiyor. Korona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği talep eden esnafımız bağlı olduğu İŞ-KUR birimine elektronik posta yoluyla başvuru yapabilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
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