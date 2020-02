TESK Başkanı Palandöken: "Esnaf ve sanatkâra teknolojik destek verilmeli"

Çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesi için esnafa teknolojik destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çağın şartlarına uyum sağlamayan ayakta duramaz" dedi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık alışverişten fatura ödemeye, her işlem internet üzerinden yapılıyor. Çağın gerekliliklerine uyum sağlayamayan ise ayakta kalamıyor. Akıllı sistemlere en çok ayak uydurması gereken ve en çok da zorlanan kesim ise esnaf ve sanatkarımız. Bu nedenle esnafımızın öncelikle danışmak hizmeti ile eğitim, telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik ürünler ile internet bağlatırken indirim gibi teknolojik desteğe ihtiyacı var" dedi.



Teknolojiye en çok ayak uydurması gereken fakat en çok da zorluk yaşayan kesimin esnaf ve sanatkar olduğunu belirten Palandöken, "Teknoloji ve hız çağında yaşıyoruz. Artık bazı internet uygulamalarından eve bir ekmek bile sipariş verebiliyoruz. Kapıda kalsak internetten çilingir numarası buluyor, cep telefonu, kıyafet, ayakkabı, kozmetik her şeyi internetten alıyoruz. Musluğumuz bozulsa internetten tamirci çağırıyoruz. Bir şey almadan önce internetten araştırma yapanlarımızın sayısı yüzde 83 ve bu araştırmadan sonra alışveriş yapma oranı yüzde 67. Yani artık her türlü işimizi internetten yapıyoruz. Dolayısıyla bu internet çağına uzak kalamıyor, ona ayak uyduramazsak da ayakta kalamıyoruz. Bu sisteme en çok ayak uydurması gereken fakat en çok da zorlanan kesim ise esnaf ve sanatkarımız" diye konuştu.



"Esnafımıza teknolojik destek sağlanmalı"



Telefon, bilgisayar, tablet gibi araçlarda esnafımıza indirim uygulanması ile internete adapte olması sağlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Esnafımızın çağa ayak uydurması için öncelikle bilgisayar, telefon, tablet gibi araçların fiyatlarında ve internet bağlantı fiyatlarında indirim sağlanmalı. Tabii bunlar için teknolojik danışmanlık hizmeti de gerekiyor. Esnaf ve sanatkarlarımız satışlarını nereden nasıl yapabilir, hangi hizmetlerde bulunabilir, pazarlamasını hangi kitleye yapmalıdır, iletişim bilgilerinin paylaşılması ve bunun gibi birçok konuda danışmanlığa ve eğitime ihtiyaç duyuyor. Bu desteğin bir de indirimli internet ile desteklenmesi esnafımız için çok faydalı olacaktır. Cumhurbaşkanlığının bu yıl için yıllık programında belirtilen yerli firmalara elektronik pazar desteği gibi esnafımızın da bu desteğe ihtiyacı kaçınılmaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA