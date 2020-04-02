Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verilmesini istedi.

02.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:22
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin

Koronavirüs önlemleri sonrasında esnafın sıkıntıları ile ilgili sorunları dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin" çağrısında bulundu.

Palöndöken, kamu bankalarının esnek davrandığını belirterek, "100 bin ferdi müracaat var bankalara, mesaj ile yüz binlerce erteleme müracaatı var. Sokaklar boş, dükkanlar mecburen kapalı, taksiciler tek çift plakadan, otobüsçüler sosyal mesafeden dolayı zarar ediyor" ifadesini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
Bendevi Palandöken

"ESNAF ÇOCUKLARINA MAHCUP OLMAK İSTEMİYOR"

"Berber, kırtasiyeci, okul kantini kapalı, virüsü mü atlatacağız, ödemeleri mi düşüneceğiz?" diyen Palandöken şöyle devam etti:

"Esnaf ürünleri aldı, dükkanda satamadı. Çekleri var, senetleri var. Herkes çizik yiyecek. İnsanların, esnafın bu zor gününde hükümetin esnek olması lazımdır. Cumhurbaşkanımız esnaf için çağrıda bulunuyor. Sokağın ışığı sönmesin diyor. Yüzde 8-9 ile belki kredi alacağız ama ne olacağı belli değil. 6 aylık ödemesiz süre var. Bu süre yetişecek mi. Komisyonu, masrafı var. Bu hastalık Aralık ayında çıktı. 4. aya geldik. Hükümet bunu erken gördü, tedbirleri aldırdı ama özel ve devlet bankaları da elini taşın altına koymalıdır. Mahalledeki esnaf zanaatkar, mahallenin masrafsız kredi bankaları diyorduk. Esnaf ihtiyacı olmadığı zaman bankaya gitmez. Çünkü hastalanınca hastaneye gitmeye vakti yok. Borcuna sadıklar. Mal sahibi geldi, kirayı ver diyor. Kirayı vermezsen ben geçinemem diyor. Esnaf evde oturuyor. Çocukları yanında. Onlara mahcup olmak istemiyor. Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin. Elektrik, su, doğal gaz KDV'yi kaldırınız. Esnaf şu anda en zor kesimdir. İkincisi yevmiyeli (gündelikle) çalışan işçilerdir. Çalışma Bakanımız esnaf yanında çalışanı çıkartmasın diyor. Onları yetiştiren zaten esnaf. Kısa çalışma ödeneği ile çok iyi oldu. Esnaf destek paketi güzel, ancak söylendiği gibi bankadan kolay çıkmıyor. 40 bin kadar şubelere, bir o kadar esnaf kefalet kooperatiflerine müracaatlar var."

Kaynak: İHA

Etiketler: Palandöken, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Ekonomi
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:46: Kilis'te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak - Ekonomi 16:45: 65 yaş üstü çiftçilerin fazlalığı üretimi aksatıyor - Ekonomi 16:40: Fransa Ekonomi Bakanından AB ülkelerine dayanışma çağrısı - Ekonomi 16:37: TPF: Market müşterilerini alışveriş saatleri konusunda uyardı - Ekonomi 16:34: Türkiye Finans'tan sağlık çalışanlarına özel destek paketi - Ekonomi 16:12: Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi - Ekonomi 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:40: Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı - Ekonomi 15:22: Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı - Ekonomi 14:45: TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin - Ekonomi 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi