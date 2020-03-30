Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TESK Başkanı Palandöken: "Esnafa acil destek şart"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük esnafın ayakta kalması, ekonominin çarklarının dönmesi için acil destek istiyoruz" dedi.

30.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:59
TESK Başkanı Palandöken:
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük esnafın ayakta kalması, ekonominin çarklarının dönmesi için acil destek istiyoruz" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu zorlu dönemde alınan tedbirler, bu virüsten kurtulabilmek için çok büyük önem arz ediyor. Alınan ve alınacak olan tüm tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Ancak kamyoncu, yolcu taşıma sayısı yarı yarıya düşürülen taksici, halk otobüsü, şehirlerarası otobüs, dolmuşçu, servis aracı gibi taşımacı esnafımızın da bu dönemde acil olarak desteklenmesi artık kaçınılmaz. Küçük esnafın ayakta kalması ekonominin çarklarının dönmesi için acil destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 ile mücadelede toplu taşıma esnafının çok sayıda tedbir aldığının altını çizen Palandöken, "Toplu taşıma sektöründeki tüm esnafımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Yolcu sayıları düştü. Yani gelirler onda bire düştü. Dünyada petrol fiyatları 80-90 dolardan 20-23 dolar seviyesine düştü. Ancak halen nakliyeci esnafımız yeteri kadar indirim ve destek görmedi. Tüm yük küçük esnafın sırtında. Bugüne kadar kendi kısıtlı imkanları ile hizmet eden esnafımızın dayanma gücü kalmadı. Birçok sektörde zorunlu olarak kepenk indiren esnafımız devletten yardım beklerken, taşımacı esnafımızın bu dönemde çalışma kapasitesi onda bire düşerken yolcu taşıma sayısı zorunlu olarak genelge ile yarı yarıya düşürüldü. Taksici esnafı ise artık bir gün yatacak bir gün çalışacak. Tabii müşteri bulursa. Küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Bunun için taşımacı esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafa acil destek şart' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Ekonomi
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Ekonomi
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Ekonomi
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek
Uzmanlar koronavirüse karşı ’Sarımsak tüketin’ dedi, fiyatlar uçtu Ekonomi
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar uçtu
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Ekonomi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:24: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi - Ekonomi 12:23: Evden çalışanlar internet trafiğini 3 kat artırdı - Ekonomi 12:22: Yıldıztepe’nin temel betonu döküldü - Ekonomi 12:17: Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu - Ekonomi 12:16: Koronavirüs tehdidi petrol fiyatlarını 20 doların altına çekebilir - Ekonomi 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:41: Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak - Ekonomi 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:31: Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi - Ekonomi 11:27: İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek - Ekonomi 11:18: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:54: Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek - Ekonomi