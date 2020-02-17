TESK Başkanı Palandöken: "Esnafla devletin mali barışma zamanı"

Geçmiş dönemlerde çıkarılan borç yapılandırmalarına rağmen esnaf ve sanatkarların borç yükünden bir türlü kurtulamadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile devletimizin mali yönden barışma zamanı geldi. Yeni bir vergi barışıyla esnaf ve sanatkarlarımız geçmişteki borçlarından kurtulurken devlet bütçesine de gelir sağlanmasının önü açılmalı" dedi.



Esnaf ve sanatkarların omzundan geçmişteki yüklerin kaldırılması gerektiğine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni vergiler getirmek yerine vergi barışı başlatılarak devlet bütçesine gelir sağlanmalı. Geçmişin yükleri esnaf ve sanatkarlarımızın omuzundan kaldırılmalı. Kazan kazan mantığı ile hareket edilerek esnafın geçmiş dönemdeki borçlarının yarısının tek seferde ödenmesi şartıyla kalan yarısı silinmeli. Böylelikle hem esnafın geçmiş borçlarından kurtulması hem de devletin kasasına sıcak para girmesi sağlanmalı" ifadelerini kullandı.



"Sosyal güvenlik borçlarının da yarısı silinmeli"



Her ne kadar adı vergi barışı olsa da yapılacak düzenlemenin SGK borçlarını da kapsaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "SGK borçları, esnaf için vergi borçlarından daha büyük bir sorun. Çünkü esnaf SGK'ya borcunu ödeyemediği zaman hem kendisi ve ailesi sağlık hizmeti alamıyor hem de emekli olamıyor. Borcunu ödediği zaman da almadığı sağlık hizmetinin parasını ödüyor. Son yıllarda borcu olan esnafın sağlık hizmetinden yararlanması için geçici düzenlemeler yapılsa da bu düzenlemeler ilaç alımını kapsamadığı için hasta olan esnafa teşhis konsa da tedavi olamıyor. Bu nedenle esnafın geçmiş borçlarından kurtulmasını sağlamak bu kritik dönemde çok önemli bir hale geldi. Vergilerde olduğu gibi SGK borçlarının da yarısının peşin ödenmesi şartıyla kalan borcun silinmesi yönünde düzenleme yapılmalı" dedi.



"Peşin ödeme imkanı için etkin bir sicil affı çıkarılmalı"



Öte yandan, esnaf ve sanatkarların geçmişteki borçlarının yarısını peşin ödeyebilmesi için etkin bir sicil affı çıkarılması gerektiğini söyleyen Palandöken, "Vergi barışı sayesinde çok sayıda esnafımız sırtındaki kamburdan bir an önce kurtulmak için borcunun yarısını peşin ödeme yoluna gidecektir. Bunun için gerekirse bankadan kredi bile çekmeyi göze alacak olan esnafın önünde bir başka sorun karşımıza çıkacak, bu da kara liste sorunu. Esnafın finansa erişimini kolaylaştırarak borçlarından kurtulabilmesi için tüm bankaların uymakta zorunlu olduğu etkin bir sicil affı çıkarılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA