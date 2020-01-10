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TESK Başkanı Palandöken: "Gazeteciler toplumun gözü ve kulağıdır"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

10.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:10TESK Başkanı Palandöken:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazetecilerin toplumun gözü, kulağı, sesi olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında, "Bizlerin tüm olan bitenden haberdar olmasını sağlayan, eleştirel gücü, araştırmacı kimliği ile adeta yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü güç olan basın sektörünün çalışanları gazeteciler, her zaman ifade özgürlüğünün aracısı olmuştur. Kimi zorlu şartlar altında, kimi stresli iş ortamlarında sorumluluk bilinci ile bir yandan gelişen olayları bildirerek halkı aydınlatırken, bir yandan da halkın talep ve beklentilerini yansıtarak kamu görevini yerine getiriyorlar. Demokrasimizin demirbaşları olan çalışan gazetecilerimizin çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan 'Çalışan Gazeteciler Günü'nün 59'uncu yıl dönümünü kutluyorum" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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