Haberler » Güncel » TESK Başkanı Palandöken: 'Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir' - Haber

TESK Başkanı Palandöken: "Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir"

Geleceğimizi inşa eden ve bizlerin ikinci ailesi konumunda olan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir" dedi.

23.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:58TESK Başkanı Palandöken:
Geleceğimizi inşa eden ve bizlerin ikinci ailesi konumunda olan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Anne babamızdan sonra bizleri hayata en çok hazırlayan, adeta ikinci ailemiz konumunda olan öğretmenlerimizdir. Öğrettikleri ile sevgi ve şefkati ile geleceğe ışık tutan, geleceğin doktorları, esnafı, öğretmenleri, mühendislerini yetiştiren yine onlardır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de öğretmenlerin bir ülke için en denli önemli olduğunu, cumhuriyetin ilanında vekil maaşları belirlenirken, 'öğretmen maaşlarını geçmesin' diyerek belirtmiştir. Çünkü öğretmenler doğrudan geleceğimizi inşa ederler. Esnafımız da usta konumunda olarak çıraklarını adeta bir öğretmen gibi yetiştirir, eğitir, bilgi verir ve hayata hazırlar. En çok değer ve saygı gösterilmesi gereken mesleklerin başında gelen mesleği icra eden 1 milyona yakın öğretmenimizin ve tüm emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." - ANKARA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:26 Taksim'de öğretmenlerden 'şiddete dur de' eylemi
14:25 Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş
14:25 Ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu
14:25 Emine erdoğan, geleceği yazan kadınlar ödül töreni'ne katıldı
14:25 Kan verip can kurtarmayı 17 yıldır sürdürüyor
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:29:44