TESK Başkanı Palandöken: "Gereksiz stok yapmak enflasyonu da etkileyecek"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küresel ölçekte etkisi olan korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkması üzerine dezenfekte ve gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışını değerlendirdi.
12.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:51
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küresel ölçekte etkisi olan korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkması üzerine dezenfekte ve gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışını değerlendirdi.
Piyasadaki provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüs nedeniyle dezenfekte ve gıda ürünlerinde fiyatları üç katına çıkaran provokatörlere prim verilmemeli. Vatandaşımız, sattığı ürünlerle vatandaşı kazıklamayacak olan esnafımıza güvenmeli, alışverişi ondan yapmalı" dedi.
Panik havası ile stok yapmaya başlayan vatandaşların sakin olmaları gerektiğini ifade eden Palandöken, "Ülkemizde bir kişide rastlanan virüs maalesef ülke genelinde paniğe neden oldu. Bazı provokatörler piyasalarda panik havası oluşturarak her şeyin biteceğini, azalacağını, sonra bulmakta zorluk çekileceğine dair yanlış yönlendirme yaparak bunu satış fiyatlarına yansıttı. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Ne gıdada ne dezenfekte ürünlerinde ne de ilaç konusunda tek seferde çok fazla alıp stok yapmanın gereği yok. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, fırsatçıların ürün fiyatlarını üç katına çıkartmasına neden olurken öte yandan enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşlarımızın panik ve tedirginliğe mahal, fırsatçılara da prim vermemesi gerekiyor. En önemlisi gereksiz alışveriş yaparak kredi kartlarını insanlarımız şişirmemeli" diye konuştu. - ANKARA
Piyasadaki provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüs nedeniyle dezenfekte ve gıda ürünlerinde fiyatları üç katına çıkaran provokatörlere prim verilmemeli. Vatandaşımız, sattığı ürünlerle vatandaşı kazıklamayacak olan esnafımıza güvenmeli, alışverişi ondan yapmalı" dedi.
Panik havası ile stok yapmaya başlayan vatandaşların sakin olmaları gerektiğini ifade eden Palandöken, "Ülkemizde bir kişide rastlanan virüs maalesef ülke genelinde paniğe neden oldu. Bazı provokatörler piyasalarda panik havası oluşturarak her şeyin biteceğini, azalacağını, sonra bulmakta zorluk çekileceğine dair yanlış yönlendirme yaparak bunu satış fiyatlarına yansıttı. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Ne gıdada ne dezenfekte ürünlerinde ne de ilaç konusunda tek seferde çok fazla alıp stok yapmanın gereği yok. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, fırsatçıların ürün fiyatlarını üç katına çıkartmasına neden olurken öte yandan enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşlarımızın panik ve tedirginliğe mahal, fırsatçılara da prim vermemesi gerekiyor. En önemlisi gereksiz alışveriş yaparak kredi kartlarını insanlarımız şişirmemeli" diye konuştu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi
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