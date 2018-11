TESK Başkanı Palandöken: "Kış Lastiği Zorunluluğu İçin Son Günler"

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:10



TESK Başkanı Bendevi Palandöken , "Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 2 gün sonra başlıyor. 1 Aralık 'tan itibaren kış lastiği takmayan her ticari araca 715 TL ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. Son günü beklemeden bir an önce lastikler değiştirilmeli" dedi.Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun başlamasına 2 gün kaldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 2 gün sonra başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan her ticari araca 715 TL ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. Son günü beklemeden bir an önce lastikler değiştirilmeli. Fakat kullandığımız yollar aynı yollar, içinde bulunduğumuz mevsim hepimiz için aynı. Aracımızı olumsuz hava şartlarına uygun hale getirmek için illa yoğun kar yağışını beklemek zorunda değiliz. Bu sebeple yalnızca ticari araçlar değil özel araçlar da önlemini alarak bir an önce lastiklerini değiştirmeli" uyarısında bulundu.Kış lastiği takmanın hava koşullarında önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Olumsuz hava şartları artık tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Yağmur ve kar yağışlarının daha fazla olduğu bölgelerimizde kış lastiğini trafikteki her araç sahibi kullanmalı. Gizli buzlanma, yağışlar, kaygan yollar gibi olumsuz şartlar tüm ülkemizde tüm araçlarımızı etkiliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden, zorunluluk gibi düşünmeden tüm vatandaşlarımız bu konuya dikkat etmeli. Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasını tüm araçlar önemsemeli. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli" ifadelerinde bulundu.1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği takmamanın cezasının 715 TL olduğunu ve yeni yılda ise artacağını belirten Palandöken, "Ticari araçlar için geçerli olan 715 TL kış lastiği takmama bedeli olan ceza yalnızca Aralık ayı boyunca uygulanacak. 1 Ocak 2019'dan itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nın belirlediği yeniden değerlendirme oranında ceza artırılacak. 1 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmayanlara yeni ceza tutarı uygulanacak. Geçen yıl kış lastiği uygulamasının zorunlu olduğu 5 ayda toplam 127 bin 283 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 81 bin 511 kişi yaralandı, 952 kişi ise hayatını kaybetti. Bu rakamlar kış aylarında yaşanan trafik kazalarının acı tablosunu gözler önüne seriyor" diye konuştu. - ANKARA