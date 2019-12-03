TESK Başkanı Palandöken: "Konut kredi faizlerindeki düşüş yeterli değil"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konut kredi faizlerindeki düşüş yeterli değil" dedi.



Konut kredi faizlerindeki indirimlere rağmen vatandaşların halen faizleri yüksek bularak taleplerini ertelediğini dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşların ev sahibi olması, mevcut konut stokunun eritilmesi ve inşaat sektörünün yeniden hareketlenmesi için bankaların konut kredi faizlerini düşürmesi hayati önem taşıyor. Bu yılın ikinci yarısından itibaren, MB'nin faiz indirimi kararının ardından kamu bankalarının öncülüğünde konut kredi faizlerinin yüzde 0,98-0,99 oranlarına çekilmesi piyasayı hareketlendirdi. Ancak ev almak isteyen vatandaşların büyük bir kısmı faizleri halen yüksek bulduğu için konut talebini erteliyor. Vatandaşlarımızın başını sokacağı bir ev alabilmesi için konut kredi faizleri biraz daha düşürülmeli. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 0.60 seviyelerindeki konut kredi faizlerine mutlaka geri dönülmeli" dedi.



Ülkemizdeki konut stokunun net olarak bilinmemesine rağmen en az 500 bin konut stoku olduğunu hatırlatan Palandöken, "Konut stoku sayısında sektör temsilcileri tarafından tam olarak bir uzlaşma sağlanamasa da satılmayı bekleyen en az 500 bin konut olduğu biliniyor. Özellikle yılın son dört ayında yapılan faiz indirimleri bir anlık yükselme dışında kalıcı ve sürekli artan satışları sağlayamadı. Faiz oranları halen ev almak isteyen vatandaşlarımızı tatmin etmiyor. Faiz indirimlerinin başladığı Ağustos ayında geçtiğimiz yıla göre yeniden yükselişe geçen konut satışları, Ağustos'ta Temmuza göre yüzde 8 artarken, Eylül'de Ağustos'a göre yüzde 32 arttı. Ancak Ekim ayında yeniden düşüşe geçerek bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Konut kredi faizlerinin düşmesi, satışları bir anda yükselişe geçirse de bu kısa süreli bir yükselme oldu. Konut satışlarının istenilen seviyeye ulaşabilmesi için kredi faiz oranları daha da düşürülmeli. Düşük faizlerin etkisi önümüzdeki yıl daha net hissedilecek" şeklinde konuştu.



"Yalnızca bankalar değil mülk sahipleri de indirim yapmalı"



Öte yandan satışların artması için bankaların yanı sıra mülk sahiplerinin de makul miktarda indirime gitmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Kredi faiz oranlarının düşmesini fırsat bilen bazı konut sahiplerinin fiyatları yukarı çekmesi de konut satışlarının beklenenin altında gerçekleşmesine sebep oldu. Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmak akıl karı değil. Döviz kurlarının ve enflasyonun düşüş eğilimi gösterdiği bir dönemde bu kadar konut stoku varken fiyatları artırmak mantıksız. Bankaların yaptığı faiz indirimine destek olarak mülk sahipleri de makul oranlarda indirime giderse piyasa hareketlenir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA