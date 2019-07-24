TESK Başkanı Palandöken: "Kurban kesim hizmetleri geliştirilmeli"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili yerel yönetimleri uyararak sıcak havalarda yapılacak kesimler için uygun şartlarda kesimhaneler olması gerektiğini söyledi.



Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüm yerel yönetimlerin üzerine düşeni yaparak vatandaşların geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz önemli günlerden olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıklarını almaya başladı. Ancak özellikle büyükşehirlerdeki modern kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılayamıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte kurban kesim alanlarının kapasitesi ihtiyacın altında kalıyor. Son yıllarda Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte sıcak havalarda kurban kesimi güçleşiyor. Yerel yönetimler, soğuk hava deposu olan modern ve hijyenik kurban kesim alanlarını geliştirmek için şimdiden çalışmalar yapmalı" dedi.



"3 milyonun üzerinde kurban kesilmesi bekleniyor"



Yerel yönetimleri Kurban Bayramı öncesinde modern ve hijyenik kurban kesim alanları için uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TÜİK'in geçtiğimiz yıl sonu verilerine göre ülkemizde büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 221 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 46 milyon 117 bin oldu. Geçen yılki Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş ve 2 milyonu aşkın küçükbaş hayvan kesildiği bildirildi. Bu yıl da büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere toplamda 3 - 3 buçuk milyona yakın kurbanın kesilmesi bekleniyor. Ancak çoğu büyükşehirde kurulan kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılamıyor. Yazın sıcak havalara denk gelen Kurban Bayramlarında kurban kesimi, deri yüzme ve etlerin parçalanıp saklanması zorlaşıyor. Bu yüzden sıcak havalarda yerel yönetimlerin modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının kapasitesini artırması çok önemli. İşin ehli olmayanlar tarafından yapılan kurban kesimleri sağlıksız olduğu gibi çevrede görüntü kirliliği oluşturuyor. Bunu önlemek için soğuk hava deposuna sahip, lavabo, tuvalet, kantin, dinlenme alanları gibi sosyal alanları olan modern ve hijyenik kesim alanları artırılmalı" diye konuştu.



"Modern kesim alanlarında kurbanlıklar hijyen olmalı"



Hızla gelişen ve büyüyen kentlerde modern donanıma sahip kurban kesim alanlarında kurbanlık hisselerinin de sağlıklı ve hakkaniyetli bir şekilde pay edilmesi gerektiğine değinen Palandöken, "Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda vatandaş için Kurban Bayramı eziyete dönüştü. Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için modern kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıklar kişi sayısına göre pay edilmeli. Kurbanlıkların doğru şartlarda taşınabilmesi için kesim alanlarına getirirken ücretsiz servis hizmeti verilmeli. Yerel yönetimlerin yanı sıra Et ve Balık Kurumu da kurbanlık kesimi için görev üstlenip profesyonel olarak vatandaşlara yardımcı olup hayvanlar zayi olmamalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA