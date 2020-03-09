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TESK Başkanı Palandöken: Petrol fiyatlarındaki düşüş acilen pompaya yansıtılmalı

OPEC kriziyle beraber petrol fiyatlarında tarihi bir düşüş yaşandığını belirten TESK Genrel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonu düşürmek için sıkı maliye ve para politikası uyguladığımız bu dönemde petrol fiyatlarındaki %32 oranındaki düşüşün enflasyonla mücadelemize olumlu yansıyabilmesi için acilen pompaya yansıtılmalı" dedi.

09.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:45

OPEC toplantısı sonrasında petrol fiyatlarının bir günde yüzde 32 oranında düştüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Enflasyon hesaplamasında birçok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Uluslararası petrol krizinin bizim açımızdan fırsata çevrilebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıtılması gerekir. Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4,50 TL ye kadar indirilmesi gerekir" diye konuştu.

"FİYATLAR KALICI OLURSA EKONOMİ CANLANIR"

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde bunun Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkısının çok büyük olacağını belirten Palandöken, "Ülke olarak en büyük ithalatı enerji sektöründe yapıyoruz. Bunun içinde ham petrol ve motorinin payı oldukça yüksek. Petrol fiyatlarındaki düşüş son aylarda cari fazla verdiğimiz ekonomide bu trendin süreceğine işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyon düşerken ekonomik büyüme artacak ve dış ticaret açığı da pozitif yönde etkilenecek" şeklinde konuştu.

TESK Başkanı Palandöken: Petrol fiyatlarındaki düşüş acilen pompaya yansıtılmalı

Kaynak: İHA

Etiketler : Palandöken, Opec, Ekonomi
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