TESK Başkanı Palandöken: "Takograf zorunluluğu ertelendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dijital takografların takılma zorunluluğunun ertelendiği açıklaması sonrası TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dijital takografların takılma zorunluluğunda 10 Temmuz tarihine kadar ilave ek süre verildiğini açıkladığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Şoför ve nakliyeci esnafımızı sıkıntıya sokan dijital takograf takma zorunluğu 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Kararın ertelenerek yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza bu imkanı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.



"Süre uzun tutulmalıydı"



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ise, yapılan erteleme için yetkililere teşekkür ederek, "Kısa sürede olsa yapılan erteleme esnafımıza bir nefes aldıracaktır. Ancak bu ertelemenin yıl sonuna kadar uzatılması esnafımız için daha uygun olurdu" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA