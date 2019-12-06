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TESK Başkanı Palandöken: "Yeni yıl indirim kampanyalarına dikkat"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıl indirim kampanyalarına dikkat" dedi.

06.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:21TESK Başkanı Palandöken:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıl indirim kampanyalarına dikkat" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala alışveriş merkezlerinin ve büyük mağazaların şişme indirimlerle vatandaşları yanıltabileceğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala birçok afiş ve tabelada yeni yıl indirim kampanyaları boy göstermeye başladı. Daha bir hafta önce Batı'dan esinlenerek düzenlenen yanıltıcı indirim kampanyaları vardı. Gün geçmeden kampanya adı altında yeni satış stratejisi belirleniyor. Kampanyadan kısa bir süre önce aynı ürünün fiyatı iki katına çıkarılıp ardından yüzde 50 indirim sloganıyla tekrar pazarlanıyor. Yapılan bu indirim aldatmacaları tüketiciyi alışveriş çılgınlığına yönlendirdiği gibi kredi kartlarının dolmasına neden olup ekonomimize zarar veriyor" dedi.

Yılbaşı indirim kampanyalarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, "Yılbaşı öncesinde 'yüzde 80'e varan indirim', 'iki al bir öde', 'bir alana bir bedava' gibi indirim kampanyalarının hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Mağazaya girdiğinizde birçok üründe indirim olmadığını ya da sona erdiğini görüyorsunuz. Tabii bu gerçeği kasaya gidip ödeme yaparken fark ediyorsunuz. Muhatabınız kasiyer olduğu için, etiketin unutulmuş olduğunu ya da ürünlerin karıştığını söyleyebiliyor. Kısacası raftaki fiyat çoğu zaman kasadaki fiyata uymuyor. Zaten alışveriş merkezlerindeki mağazaların içine konulan şikayet noktaları da yapılan bu yanlışları peşinen kabul etmek anlamına gelir. Öte yandan indirim kampanyaları hep talep görmeyen ürünler üzerinden uygulanıyor. Burada amaç, indirim sloganlarıyla müşterileri mağazaya çekmek ve normal zamanda talep görmeyen ürünleri elden çıkarmaktır. Vatandaşlarımız bu oyunlara gelmemeli" diye konuştu.

"Ülkemizde 68,5 milyon kredi kartı var"

Bu tür aldatıcı kampanyaların vatandaşları daima daha fazla tüketime yönlendirdiğini ifade eden Palandöken, "Nakit parası olmayan vatandaşlar bile sırf kampanya var diye kredi kartlarına güvenerek israf ürün satın alabiliyor. Kredi kartı ile yapılan alışverişler taksitli ve vadeli olduğu zaman sanki bedavaymış gibi rahatça harcanıyor. Ülkemizde şu an 26 milyon civarında kişi tarafından 68,5 milyon kredi kartı kullanıyor. Eylül sonu itibariyle ise bireysel kredi kartı borcundan dolayı 2,5 milyon kişi yasal takipte. Bunları göz önüne alırsak, yeni yıla sayılı günler kala kredi kartlarını doldurup borç batağına batmamak için gereksiz alışveriş yapılmamalı. Vatandaşlarımız kredi kartı kullanırken çok titiz olmalı. Kredi kartı ile yapılan alışverişler bedava gibi düşünülmemeli. Yılbaşı öncesinde kredi kartınızı şişirip yeni yıla borçlu girmeyin. İndirimli alışverişin büyüsüne kapılıp zarara uğramayın" şeklinde konuştu. - ANKARA

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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