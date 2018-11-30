TESK Başkanı Palandöken: "Yeni Yılda Kış Lastiği Takmamanın Cezası 885 Tl"

30 Kasım 2018 Cuma 10:39



30 Kasım 2018 Cuma 10:39

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan her ticari araca 715 TL ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73 yeniden değerleme oranında artırılarak kış lastiği takmayan ticari araçlara 885 Türk Lirası ceza yazılacak" dedi.Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun başlamasına saatler kaldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kış lastiği takmanın hava koşullarında önemli olduğunu vurguladı. Palandöken, "Olumsuz hava şartları artık tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Yağmur ve kar yağışlarının daha fazla olduğu bölgelerimizde kış lastiğini trafikteki her araç sahibi kullanmalı. Gizli buzlanma, yağışlar, kaygan yollar gibi olumsuz şartlar tüm ülkemizde tüm araçlarımızı etkiliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden, zorunluluk gibi düşünmeden tüm vatandaşlarımız bu konuya dikkat etmeli. Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasını tüm araçlar önemsemeli. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli" diye konuştu.1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği takmamanın cezasının 715 TL olduğunu ve yeni yılda ise bu cezanın 885 TL olacağını belirten Palandöken, "Ticari araçlar için geçerli olan 715 TL kış lastiği takmama bedeli olan ceza yalnızca Aralık ayı boyunca uygulanacak. 1 Ocak 2019'dan itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 23,73 yeniden değerlendirme oranında ceza artırılarak 885 TL olarak uygulanacak. 885 TL'lik ceza 1 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Geçen yıl kış lastiği uygulamasının zorunlu olduğu 5 ayda toplam 127 bin 283 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 81 bin 511 kişi yaralandı, 952 kişi ise hayatını kaybetti. Bu rakamlar kış aylarında yaşanan trafik kazalarının acı tablosunu gözler önüne seriyor" şeklinde konuştu. - ANKARA