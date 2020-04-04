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TESK: "Esnafın prim ödemesine bakılmaksızın tedavi edilmesinin önü açılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sosyal güvenlik primi yatırıp yatırmadığına bakılmaksızın tedavi edilmesinin ve ilaç alabilmesinin önünün açılmasını istedi.

04.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:18
TESK:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , esnafın sosyal güvenlik primi yatırıp yatırmadığına bakılmaksızın tedavi edilmesinin ve ilaç alabilmesinin önünün açılmasını istedi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 milyon esnaftan 500 bine yakınının iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirtti.
Esnafa verilen destekler konusunda atılması gereken adımlar olduğunu vurgulayan Palandöken, "Atılması gereken adımların başında, esnafın sosyal güvenlikte prim yatırıp yatırmadığına bakılmaksızın tedavi edilmesi ve eczanelerden ilaç alınabilmesinin önünün açılması geliyor." ifadelerini kullandı.
Virüsün yayılmasını önlemek adına evlerde kalmayı desteklediklerini belirten Palandöken, yolcu sayısındaki ani düşüşün şoför esnafını mağdur ettiğini kaydetti. Palandöken, "Bu zor dönemi atlatana kadar şoför esnafımızın kullandığı akaryakıttan ÖTV ve KDV alınmamalı." görüşünü bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Palandöken, Türkiye, prim, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TESK: 'Esnafın prim ödemesine bakılmaksızın tedavi edilmesinin önü açılmalı' - Ekonomi

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