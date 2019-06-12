TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Açıklaması

Kaynak: İHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliği ile topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla 2002 yılından bu yana 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ilan edildi. Bu önemli gün vesilesiyle çocuk işçiliği konusuna dikkat çekerek gerek üyelerimizi gerek işçisi ve işvereniyle, kamu ve özel sektörüyle tüm halkımızı bu önemli insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, en önemlisi de bu konuda farkındalık yaratmaya ve gereken ciddi önlemleri almaya davet ediyoruz" diye konuştu."Çocuk işçiliği ile mücadele henüz istenilen seviyeye gelmedi"TESK olarak çocuk işçiliği ile mücadeleye devam edildiğini hatırlatan Palandöken, "Konfederasyonumuzun UNICEF ile çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yaptığı işbirliği çalışmaları yeni dönemde de devam ediyor. Bilindiği üzere, 2018 yılı ülkemizde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda biz de Birleşmiş Milletlerin çocuklar konusunda çalışmaları yürüten marka örgütü UNICEF ile önemli çalışmalara imza attık. 10 ilimizde pek çok eğitimler, iş yeri ziyaretleri ve farkındalık artırma faaliyetleri yürüttük. Ama Nisan ayında TÜİK tarafından yayınlanan 'İstatistiklerle Çocuk 2018' çalışmasının sonuçları bize gösterdi ki bu çalışmalar henüz başlangıç ve yeterli değil. Ne yazık ki TÜİK verilerinden çocuk olarak tanımladığımız 15-17 yaş grubunda işgücüne katılım oranı yüzde 20,3'ten yüzde 21,1'e çıkmış durumda. Oysa çocuklarımızın yeri okullardır" şeklinde konuştu."Mesleki eğitimin önemi her geçen gün daha da artıyor"Çocuk işçiliği ile mücadele sürecinde, mesleki eğitimin öneminin her geçen gün arttığını fark ettiklerini belirten Palandöken, "Çocuklarımızın ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda kaldıkları, bu nedenle okul hayatından uzaklaştıklarını ne yazık ki biz de çalışmalarımız sırasında gördük. Bu noktada mesleki eğitimin önemi daha da artıyor. Çocuklar mesleki eğitim yoluyla bir yandan ustalarının yanında pratik meslek eğitimi alırken, diğer yandan da yaşıtlarıyla birlikte okulda mesleğin teorik boyutunu öğreniyor. Böylece çocukların geleceklerine de yatırım yapma imkanı sunuluyor" ifadelerini kaydetti."Çocuk işçiliği ile topyekun mücadele edilmeli"Ancak topyekun bir mücadele ile çocuk işçiliğinin bitirileceğine dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:"Çocuk işçiliği ile mücadeledeki kararlılık tüm kurum ve kuruluşlarımızın, kamu ve özel sektörün, medyanın, esnafın, sanayicinin, tacirin, işçinin, işverenin ve ailelerin kısacası toplumun tüm kesimlerinin el ele vermesiyle ancak beklenen ve arzu edilen sonuçlara ulaşacaktır. Tüm topluma açık çağrımızdır. Gelin el ele verelim. Çocuklarımızın yarınlarını hep birlikte kuralım." - ANKARA