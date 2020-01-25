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TESK Genel Başkanı Palandöken: "81 il temsilciliğine genelge yaparak yardım kampanyası başlattık"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattıElazığ ve Malatya'da yaşanan 6.

25.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:39TESK Genel Başkanı Palandöken:
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

Elazığ ve 'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkar teşkilatlarına genelge gönderdiklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bugün birlik ve beraber olma ve yaralarımızı birlikte sarma günüdür. Bu kapsamda 81 temsilciliğimize genelge yaparak yardım kampanyası düzenledik. Yardım kampanyası kapsamında kuru gıdadan, temizlik ürünlerine, çocuk bezinden her türlü temizlik malzemesine, battaniye, ısınma ve barınmak için gerekli her türlü ürün kampanya kapsamında toplanarak kısa sürede depremin en yoğun şekilde yaşandığı Elazığ ve Malatya illerimize gönderilecektir. Bu konuda duyarlı tüm vatandaşlarımızı yardım kampanyamıza destek olmaya çağırıyorum" dedi. - ANKARA

Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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