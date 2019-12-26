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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100 yıl dönümü kutlu olsun"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tam bir asır önce bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin kalbi Ankara'ya ayak bastı.

26.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:05 TESK Genel Başkanı Palandöken:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tam bir asır önce bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin kalbi 'ya ayak bastı. Bu tarihi günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde Ankara'ya gelen heyet ile Milli Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her zaman kararlı, iradeli ve mücadeleci ruha sahip olan Ankara, işgal altında olan yerlere mesafesi, jeopolitik konumu, demiryolu ve telgraf şebeke imkanları ile Anadolu'nun en önemli ve güvenli yeriydi. Mustafa Kemal Atatürk de bu stratejik konumun ve Ankara halkının hırslı, azimli olduğunun farkındaydı. Milli Mücadele'nin en iyi yönetileceği yer olduğuna karar kılarak 27 Aralık 1919'da yani tam bir asır önce Ankara'ya ayak bastı. Ankara halkı onu ve beraberindeki heyeti büyük bir coşkuyla bağrına bastı. Dar sokakları ve çorak arazileriyle Milli Mücadele döneminde en zorlu görevlerden birini üstlenen Ankara ile Ulu Önder arasında güçlü bir bağ vardır. Bu sebeple Atamızın Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde onu, beraberindeki heyeti, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele döneminde vatan için bedenini siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Bendevi Palandöken, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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