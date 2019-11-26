TESK Genel Başkanı Palandöken: "Belediyeler esnafla rekabet etmemeli"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "900 yıllık bir geçmişe sahip olan esnaf ve sanatkarlarımız kuralsızlık yüzünden sürekli kan kaybediyor. Birisi çıkıp da şu kuralsızlığa bir son verelim ve düzeltelim demiyor. Düzelmesi gereken meseleler düzelse kimse sıkıntıya düşmez. Herkes kendi işini yapsa sorun kendiliğinden çözülmüş olur" dedi.



Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafın belediyelerle rekabet edecek gücü olmadığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Devlet desteği aldığı için daha uygun fiyata satılan ürünler yüzünden esnafımız iş yapamaz hale geldi. Her geçen gün artan haksız rekabet karşısında esnaf ve sanatkarımız güç kaybediyor. Oysa devletin görevi, özel sektörün üretemediği kamusal mal ve hizmetleri üretmektir. Örneğin iç ve dış güvenlik hizmetleri, elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon gibi hizmetler, eğitim ve sağlık hizmetleri, devlet eliyle yapılan kamusal hizmetlerdir. Ancak belediye bünyesinde faaliyet gösteren firmalar halk ekmeği, simit, poğaça, börek gibi unlu mamulleri üretip satıyor. Bu da yetmiyormuş gibi oluşturulan satış noktalarında çay, kahve servisi de yaparak adeta kahvehane, pastane, kafe gibi çalışıyor. Bu durum, fırıncı esnafı başta olmak üzere, pastacı ve kahvehaneci esnafını zora sokuyor" diye konuştu.



"Belediyenin görevi kamusal mal ve hizmet üretmektir"



Belediyeler tarafından üretilen ürün ve hizmetlerden kaynaklanan haksız rekabetin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet bazı ürünleri üretip özel sektöre öncülük ediyordu. Ardından devlet tekelindeki birçok firma özel sektöre devredildi. Ancak şu anda özel sektörün satması gereken bazı ürünler devlet eliyle satılıyor. Bu da esnafımızı mağdur ediyor. Hiçbir esnafımız devletle rekabet edecek güçte değil. Kamusal mal ve hizmetler dışında, özel sektörün ürettiği mal ve hizmetler devlet tarafından üretilmemeli. Belediyelerin bakkal, fırıncı, pastacı, kahveci ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafıyla rekabet etmesinin önüne geçilmeli. Hem esnafın ayakta kalması hem de ekonominin güçlenmesi için serbest piyasa koşullarına aykırı olan haksız rekabet unsurları bir an önce önlenmeli. Eğer herkes kendi işini yaparsa sorun kendiliğinden çözülür" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA