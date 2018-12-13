TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bir Yılda İki Tren Kazası Yaşamak Üzücü"

13 Aralık 2018 Perşembe 12:09



13 Aralık 2018 Perşembe 12:09

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bir yılda iki tren kazası yaşamak üzücü" dedi.Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, Ankara'da yaşanan tren kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybeden 3'ü makinist 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diliyorum. 47 yaralı vatandaşımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Umarım bu tren kazası son olur. Hayatımızın bir parçası gibi tekrarlanmaya devam etmez" dedi.Bu tür elim kazalarda erken önlem almanın çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolünden dönen trenin çarpışması sonucu trenin iki vagonu devrilerek üst geçide çarptı. Tren kazaları yolcu taşıma kapasitesi açısından diğer araçlara göre daha çok yolcu taşıması nedeniyle yaşanan kazalarda ölü ve yaralı sayısı da aynı oranda fazla oluyor. Bu yıl 8 Temmuz'da Kapıkule'den İstanbul'a hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarında rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu kaza yapmıştı. O kazada 24 vatandaşımız hayatını kaybederken, 317 vatandaşımız yaralanmıştı. Bir yıl içerisinde iki tren kazasında 33 vatandaşımızı kaybettik. Maalesef bu durum çok üzücü. Tren kazalarının bu kadar sık yaşanması üzücü. Böyle kazaların bir daha yaşanmamasını umut ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA