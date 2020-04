TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bu dönemde israf etmemek çok daha önemli"

Kaynak: İHA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren korona virüs nedeniyle evlerde kaldığımız dönemde vatandaşlarımız özellikle gıda ürünlerine büyük talep gösteriyor. Ancak gıda ürünlerinde arz talep dengesizliğinin yaşanmaması ve fiyatların artmaması için hem vatandaşlık hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız" dedi.Alışverişlerin arttığı dönemlerde israfın da aynı paralelde çoğaldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde ve dünyada gıda israfı ne yazık ki önüne geçilemeyen bir boyutta. Bugüne kadar alınan tüm önlemlere rağmen milyonlarca ekmek ve tonlarca sebze meyve israf ediliyor. Ancak şu an ülkemiz ve tüm dünya korona virüsle mücadele ederken israftan kaçınmak her zamankinden daha mühim bir mesele. Bu yıl korona virüs nedeniyle günler öncesinden evlerimize kapandık. Ramazan ayını da aynı şekilde evlerimizde geçireceğiz. Özellikle evde olduğumuz bu günlerde ve mübarek Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için artan ekmek ve yemekleri mutlaka değerlendirmeliyiz" diye konuştu."İsraftan çöpe giden parayla onlarca hastane yapılabilir"Gıda israfı yüzünden çöpe giden parayla onlarca hastane ve okulun yapılabileceğine dikkati çeken Palandöken, "İslam alemi için on bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Ancak diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddi boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Çöpe giden parayla onlarca hastane ve okul yapılabilir. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah'ın rızasını kazanırken, ülkemizin de içinden geçmiş olduğu durumu göz önünde bulundurarak israftan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yapmaması için israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere olan talep azalınca fiyatlar da düşecektir. İsraftan kaçınmak hepimiz için milli bir görev olmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA