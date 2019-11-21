Haberler » Güncel » TESK Genel Başkanı Palandöken, 'Çek kanunu ile ilgili çalışmaların takipçisiyiz' - Haber

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Çek kanunu ile ilgili çalışmaların takipçisiyiz"

Esnafın ödeyemediği çek borcu yüzünden hapse girmesiyle ilgili meclisten çıkacak kararı dört gözle beklediğini ve çıkacak yeni bir düzenlemenin takipçisi olduklarını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız ödeyemediği çek borcunun cezasını hapse girerek çekiyor.

21.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:16TESK Genel Başkanı Palandöken,
Esnafın ödeyemediği çek borcu yüzünden hapse girmesiyle ilgili meclisten çıkacak kararı dört gözle beklediğini ve çıkacak yeni bir düzenlemenin takipçisi olduklarını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız ödeyemediği çek borcunun cezasını hapse girerek çekiyor. Çek Kanunu'nun yeniden düzenlenerek bu haksızlığın ortadan kaldırılması ile ilgili mecliste yapılan çalışmaları destekliyor ve çıkacak kararı yakından takip ediyor. Çünkü tüm esnaf ve sanatkar camiası olarak bu kararı umutla bekliyoruz" dedi.

Karşılıksız çeklerin adet ve tutarlarında artış olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomimizde zaman zaman yaşanan nakit ihtiyacı, kredi alınamadığında çek ve senet kullanımı, kredi kartları borç ödemelerinde sıkıntılar yaşanması gibi durumlar karşılıksız çıkan çeklerin artışında en önemli nedenler. Türkiye Bankalar Birliği'nin Risk Merkezi raporlarında son veri olan Eylül ayındaki karşılıksız çeklerin adet ve tutarlarında artış olduğu görülüyor. Öyle ki, bu yılın ilk 9 ayında karşılıksız çeklerin adedi 2 yıl önce aynı döneme göre 456 bin 968'e çıkarak yüzde 37 artarken, tutarı ise 22 milyon 324 milyon TL'ye çıkarak yüzde 80 arttı" şeklinde konuştu.

"Meclisten çıkacak kararı umutla bekliyoruz"

Çek borcuna karşılık hapis cezasının kaldırılması gerektiğini ve bu yönde yapılan tüm çalışmaların yakın takipçisi olduklarının altını çizen Palandöken, "Karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki artışın önüne geçmek için esnafımızın öncelikle sicil affına ihtiyacı var. Çünkü kara liste sorunu yüzünden kredi alamayan esnafımız ya tefecilerin eline düşüyor ya da çek ve senet kullanmak zorunda kalıyor. Borcunu ise ödeyemediğinde hapis cezası ile karşılaşıyor. Çek Kanunu yeniden düzenlenerek hapis cezası kaldırılmalı. Esnafımız ödeyemediği çek borcunu hapiste zaten ödeyemez. Çünkü çek borcu hapis cezası verilecek kadar ağır ve yüz kızartıcı bir suç değil. Bu konu ile ilgili mecliste çıkacak olan yeni düzenlemeyi tüm camiamız büyük bir umutla takip etmektedir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:10 Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü
11:10 Bahçede kilosu, tezgahta tanesi 30 lira
11:10 Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat
11:10 Türk takımlarından Eurocup'ta 3'te 2
11:05 Küçükçekmece'de bilbordlar 'çocuk hakları' ile donatıldı
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:11:49