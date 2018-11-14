TESK Genel Başkanı Palandöken: "Defter Tutma Hadleri Yeniden Belirlenmeli"

Çay, şeker, tütün ve tütün mamulleri gibi fiyatı sürekli yükselen ama kar oranı diğer mallara göre çok düşük olan malların satışını yapan esnafın büyük şirketler gibi ticari defter tutmak zorunda kaldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Kar
oranı düşük ürünleri satanlar için defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli" dedi.
2018 yılında aylık 15 bin 833 TL'nin üzerinde mal alıp 21 bin 667 TL'nin üzerinde mal satanların kanunen birinci sınıf tacir sayıldığını ve bunların 2019 yılından itibaren büyük şirketler gibi muhasebe defteri tutmak zorunda olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ayda 22 bin TL tutarında sigara satan bir bakkal büyük bir sanayi işletmesiyle aynı defterleri tutuyor. Oysa 22 bin TL'lik satışın tamamı yalnızca sigara olsa bile bunun karı da yalnızca günlük 8, aylık 244 TL. Ayda yalnızca 244 TL kar eden bir bakkal veya bayinin büyük bir sanayi işletmesi gibi defter tutmasını anlamak mümkün değil. Ayda 244 TL kazanan bir bakkal nasıl olur da büyük tüccar gibi ticari defter tutar?" diye konuştu.
"Ciro büyük ama kar küçük"
Zincir marketlerin mantar gibi çoğalmasıyla bakkalların yalnızca sigara satan büfelere dönüştüğünün altını çizen Palandöken, "Eskiden yalnızca ekmek ve sigara satar olduk diyorduk. Artık bunu bile söyleyemiyoruz. Ekmeği de Halk Ekmekler vasıtasıyla devlet kendisi üretip satıyor. Geriye bir tek sigara kaldı. Sigaranın da kar oranı o kadar düşük ki, dostlar alışverişte görsün misali ciro büyük ama kar çok düşük. Vergi kanunlarımız da diyor ki ayda 244 TL'nin üzerinde kazanırsan büyük tüccar gibi ticari defter tut. İşletme defteri tutmanın aylık ücreti 148 TL iken, bilanço usulüne göre defter tutmanın aylık bedeli 400 TL. Yani ayda 244 TL kazanan bakkal, 400 TL muhasebeci ücreti ödemek zorunda kalıyor. Bu hadler tıpkı basit usulde olduğu gibi yeniden belirlenmeli, bakkal esnafı sigara sattığı için adeta cezalandırılmamalı" şeklinde konuştu. - ANKARA
Bendevi Palandöken,Palandöken
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:45