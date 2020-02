TESK Genel Başkanı Palandöken'den Perakende Yasasına ilişkin açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasasında düzenleme yapılarak esnaf ve sanatkarların haksız rekabete karşı korunması gerektiğini kaydetti.



Küçük esnaf ve sanatkar korunmadığı için işsizliğin ve büyükşehirlere göçün sürekli arttığına işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her geçen gün sayıları artan zincir marketler yüzünden esnaf ve sanatkarlarımız iş yerini kapatarak işçi konumuna geçiyor. Sayıları hızla azalan küçük esnaf il, ilçe ve köylerden büyük şehirlere göç ediyor. Bugün küçük esnafa yönelik yapılan yanlış uygulamanın yarın kendilerini de etkileyeceğini hesap edemeyen bu firmalar başlarına gelecekten habersiz bir şekilde yüz yıllık geleceği yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



"Patron olan esnaf, zincir markette işçi konumuna geçiyor"



Zincir marketler yüzünden iş yapamayan esnaf ve sanatkarların küçük şehirlerden büyük şehirlere göç ederek patronluktan işçi konumuna geçtiğini aktaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkenin dört bir yanında zincir marketlerin el atmadığı meslek, gitmedikleri il ve ilçemiz kalmadı. Resmen ülkenin her tarafını kuşatarak küçük esnafı bitme noktasına getirdiler. Yanında eleman çalıştırarak istihdama katkı sağlayan esnafımız ekmek parası kazanamayınca dükkanını kapatıp büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Kendi işinin patronu olan esnafımız ailesiyle birlikte artık işçi konumuna geçerek zincir marketlerde reyon görevlisi olarak çalışıyor. Teknolojiye ayak uydurmayı bahane ederek küçük esnafı günden güne yok ediyorlar. Son zamanlarda işsizliğin sürekli yükselişe geçmesinde esnaf ve sanatkarlarımızın yok olması yatıyor" ifadelerini kaydetti.



"Zincir marketlerin kafasına göre hareket etmesi önlenmeli"



İşsizliğin önüne geçmek için Perakende Yasasında düzenleme yapılarak esnaf ve sanatkarların haksız rekabete karşı korunması gerektiğini bildiren Palandöken, "Zincir marketlerin artık el atmadığı hiçbir sektör kalmadı. Zorunlu tüketim mallarından dayanıklı tüketim mallarına kadar her türlü ürünü satıyorlar. Gıda ürünlerinin yanı sıra teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak, canlı çiçek, kontör, araç lastiği, motor yağı ve antifriz gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak piyasanın dengesini bozuyorlar. Yılın belli dönemlerine özel ürünleri de pazarlayarak sektördeki diğer küçük işletmelerin işini tamamen elinden alıyorlar. Bu kuralsızlık artık son bulmalı. Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle her türlü ürünü satarak piyasayı alt üst edilmesinin önüne geçilmeli. Aynı zamanda zincir marketlerin açılış kapanış ve açılacakları yerlere getirilecek kurallar ile esnaf ve sanatkarlarımız haksız rekabet karşısında korunmalı" ifadelerini aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA