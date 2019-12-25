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TESK Genel Başkanı Palandöken'den sigorta şirketlerine "indirim" çağrısı Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte tehdit oluşturan sigortasız ve kaskosuz araçların bu durumunu ortadan kaldırmak için sigorta şirketlerinin fiyatlarda indirime gitmesi gerektiğini bildirdi.

25.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:34 TESK Genel Başkanı Palandöken'den sigorta şirketlerine
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , trafikte tehdit oluşturan sigortasız ve kaskosuz araçların bu durumunu ortadan kaldırmak için sigorta şirketlerinin fiyatlarda indirime gitmesi gerektiğini bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, ülke genelinde sigortasız ve kaskosuz araç sayısının yüksek olduğuna dikkati çekti.
Trafikte sigortalı ve kaskolu araç sayısını artıracak hamleler yapılması gerektiğini belirten Palandöken, "Geçen yıla bakıldığında hem sigorta hem kasko fiyatlarında yüksek oranlarda artış gerçekleşti. Trafikte herkes için tehdit oluşturan sigortasız ve kaskosuz araçların bu durumunu ortadan kaldırmak için sigorta şirketleri elini taşın altına koyarak fiyatlarda indirime gitmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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