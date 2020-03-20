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TESK Genel Başkanı Palandöken'den uçak biletlerinin iptaline ilişkin açıklama

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uçak biletlerinin iptali ve iadesi sırasında vatandaşların yaşadığı sorunlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimsenin mağdur olmaması için yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı" dedi.

20.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:36
TESK Genel Başkanı Palandöken'den uçak biletlerinin iptaline ilişkin açıklama
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uçak biletlerinin iptali ve iadesi sırasında vatandaşların yaşadığı sorunlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimsenin mağdur olmaması için yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dünya genelinde yaşanan 'Koronavirüs' salgını sebebiyle vatandaşların uçak biletlerini iade ve iptal işlemlerinde yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.

Uçak biletlerinde fark alınmadan cayma hakkı tanınması gerektiğinin altını çizen Bendevi Palandöken, "Küresel bir salgın olarak kabul edilen korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler sebebiyle ülkemize yurt dışına giriş ve çıkışların yasaklanması sebebiyle seyahat biletleriniz zorunlu olarak iptal etmek ya da ertelemek isteyen vatandaşlarımız bir hayli fazla. Birçok ilgili makam tarafından bu seyahatlerin yapılmaması yönünde açıklama yapıldı. Aylar öncesinden, iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde havayolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Zaten yüksek fiyatlarla biletleri alan ve iptal ya da ertelemek isteyen vatandaşlarımız için havayolu şirketleri bir sene boyunca değişim hakkı veya parası kesinti yapmadan iptal edilebilme hakkı vermeli. Kimsenin mağdur olmaması için yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı" ifadelerini aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bendevi Palandöken, Ekonomi

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